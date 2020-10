Tatinha Lopes faz caminhada e conversa com moradores sobre propostas

Tatinha Lopes está falando com a população sobre as propostas dele para o município | Foto: Divulgação/assessoria

Iranduba (AM)- Cogitado a ocupar uma das vagas na Câmara de Vereadores de Iranduba, Tatinha Lopes (DEM) levou a campanha para as ruas e iniciou uma série de caminhadas pelo Distrito de Cacau Pirêra e em outras comunidades do município da zona metropolitana de Manaus.

Representando uma nova política, dinâmica e aberta ao diálogo, Tatinha tem apresentado suas propostas e conversado com os moradores sobre as principais demandas das comunidades.

“Estou consciente que posso fazer o melhor pela nossa gente. Cada dia é uma luta e em cada luta eu encontro mais força junto a minha família e amigos para continuar. Sei da responsabilidade que terei de representar esse povo, que, por conta de outras gestões, está desacreditado, mas farei uma gestão aberta e com muito dialogo. A nossa população merece respeito e alguém que realmente a represente”, disse Tatinha.

Devido aos inúmeros trabalhos realizados no Distrito de Cacau Pirêra, enquanto era presidente da comunidade, Tatinha está sendo bem recebido pela população.

“É gratificante chegar nas comunidades e ser muito bem recebido. E assim seguimos nossa caminhada, conversando e levando nossas ideias para nosso município de Iranduba. Firmando um compromisso de dias melhores, um compromisso de trabalho e, acima de tudo, de respeito a cada um morador dessa cidade”, afirma o candidato.

Uma das principais reclamações dos moradores dos bairros, que integram o Distrito de Cacau Pirêra, é sobre o abastecimento de água e a energia elétrica. Alguns pontos ficam sem água há mais de dois dias e a energia tem várias oscilações.

A melhoria do abastecimento de água é uma das propostas de Tatinha. Objetivo dele é criar um projeto para tornar o abastecimento independente da sede do município e, assim, melhorar tanto a qualidade como o fornecimento.

Outro problema apresentado e visivelmente exposto é a questão do saneamento básico. Algumas ruas não possuem asfalto, como é o caso do bairro Nova Veneza, o que causa diversos transtornos aos moradores.

“O abastecimento de água, energia elétrica e saneamento básico são problemas recorrentes no nosso município, principalmente na região de Cacau Pirêra. Vamos criar projetos para que seja feito algo para mudar essa questão de uma vez por todas. A população merece uma água e uma energia de qualidade, além de ruas asfaltadas e todas as outras questões que envolvem uma boa infraestrutura”, garantiu.

Lançamento de campanha

No último sábado (10), Tatinha fez o lançamento oficial da campanha e recebeu apoio da família, amigos e moradores do município.

O candidato a prefeito Augusto Ferraz (Dem) também esteve presente e falou sobre a grande caminhada de Tatinha em movimentos em prol de Cacau Pirêra.

A reunião atendeu as medidas de prevenção de combate ao coronavírus (Covid-19) impostas pelo Ministério da Saúde.

