Com histórico manchado, candidatos perdem espaço no pleito municipal

Propostas que não foram cumpridas em outros mandatos de alguns candidatos são relembradas pela população | Foto: Alexandre Sanches

Manaus - Entre os 11 candidatos que disputam o cargo de chefe do Executivo municipal, sete possuem trajetória política composta por cargos municipais, estaduais e federais. Apesar do histórico ser usado como estratégia para ganhar a confiança dos eleitores, ter o nome vinculado a gestões conturbadas e promessas não cumpridas no passado, deve ser um empecilho na campanha daqueles que, novamente, buscam o poder.

Amazonino Mendes (Podemos) e Alfredo Nascimento (PL) são dois antigos personagens do cenário político que voltam a disputar o cargo no pleito municipal deste ano em Manaus. Ambos apostam na tentativa de retomar a confiança de eleitores após conquistarem alto índice de rejeição em seus mandatos, com estratégias similares. Amazonino tenta contornar seu histórico negativo, discursando que a experiência proporcionará uma nova gestão. Já Alfredo não dá atenção às propostas descumpridas, mas promete retomar as que deram certo.

"Os mais antigos são os que têm maior rejeição. O próprio governo deles gera essa rejeição, ainda que um esteja em primeiro lugar. Por enquanto, as pesquisas que nós temos, a princípio, teria um segundo turno entre dois candidatos que não estão com mandatos atuais e já tiveram no poder. Os estreantes estão ainda patinando nos últimos lugares", afirmou o cientista político, Helso Ribeiro.

Rastros negativos

Com quase 40 anos de trajetória política, Amazonino retorna à disputa pela Prefeitura de Manaus, após passar pelo Governo do Estado e Senado Federal, entre 1986 e 1990. O candidato voltou ao executivo municipal em 1992 e em 2008, quando apresentou uma das propostas que mais gerou comoção pública, a construção de mais de creches municipais. Após o fim do seu governo, ele não conseguiu cumprir com o prometido e, junto a outros fatores, resultou na alta rejeição popular, de 23,4% que se faz presente até o momento.

Amazonino tenta contornar seu histórico negativo, discursando que a experiência proporcionará uma nova gestão | Foto: Aguilar Abecassis

Com o histórico manchado e um plano de gestão menos audacioso, o candidato propõe agora apenas a oferta de mais vagas, nas creches municipais já existentes. Amazonino explica que o projeto, que têm sido comentado durante esta campanha, foi distorcido e era outra proposta, Mães Sociais, que não chegou a ser aprovada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM).



“Mais famílias ficarão sem condições de pagar por esse serviço e precisão de creches públicas para deixar seus filhos em segurança, enquanto trabalham”, afirmou. O entendimento do candidato é de que os problemas não se esgotam, as cidades estão sempre em crescimento. E que tem um legado importante nos 40 anos de vida pública, do qual se orgulha.

Alfredo Nascimento também idealizou uma Manaus diferente durante sua gestão, o que não foi alcançado. Chegou a ser eleito vice-governador da chapa de Amazonino, em 1995, e em 1997 conquistou o cargo de Prefeito de Manaus. Entre suas principais promessas no período de campanha esteve a implantação do projeto Nova Veneza, que pretendia tirar as famílias que viviam às margens de igarapés, limpando-os e promovendo o turismo na via fluvial, como pode ser visto na cidade italiana.

Alfredo não dá atenção às propostas descumpridas, mas promete retomar as que deram certo | Foto: Divulgação

Outra proposta que não rendeu resultados foi o metrô de superfície, que agilizaria o transporte público na capital. Alfredo passou ainda pelo governo Lula e Dilma como Ministro do Transporte. Hoje, após a mancha negativa em sua gestão, o candidato enfrenta um dos mais altos índices de rejeição, com 22% de acordo com as últimas pesquisas políticas.



Na campanha, o candidato destaca apenas as concretizações que conseguiu alcançar durante sua gestão, como o Programa Mãe Social. A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria do candidato, mas até o fechamento desta edição, não obteve resposta.

Trampolim entre mandatos



Outros candidatos que também possuem histórico político são Chico Preto (DC), que já foi deputado estadual e está em seu 4º mandato como vereador, David Almeida (Avante), também já foi deputado e pôde assumir o cargo de governador interino em 2018, Ricardo Nicolau (PSD), eleito deputado estadual em 2018, e os deputados federais Alberto Neto (Democratas) e José Ricardo (PT), que foram eleitos em 2018 e garantem o exercício até 2022.

Mesmo eleitos, alguns candidatos ainda investiram na disputa pela Prefeitura de Manaus. O cientista político Helso Ribeiro, explicou que a aposta pode ser audaciosa, mas que pode garantir vantagem aos candidatos que já estão em ação.

"A nossa legislação eleitoral permite que um portador de mandato legislativo possa concorrer a um outro cargo mesmo na constância do seu mandato. Só acho que é pouco claro, na hora que eles concorrem a este cargo e não comentam isso com a população. Nesta eleição, de forma particular, elas levam até certa vantagem, pois elas utilizam a máquina do seu mandato para fomentar a sua candidatura. Quem é deputado estadual, federal, já têm uma estrutura, já estão trabalhando ali no cotidiano", destacou Helso.

Leia Mais:

Candidatos apostam em propostas para 'velhos problemas'