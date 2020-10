Ricardo Nicolau apresenta plano para licença provisória automática

Uma das principais propostas do candidato é a desburocratização da prefeitura | Foto: Divulgação

Manaus - Em reunião com lideranças do comércio, Ricardo Nicolau (PSD) apresentou seu plano para geração de empregos na capital amazonense, nesta sexta-feira (16). O candidato destacou, entre as iniciativas, a redução de prazos para a análise de licenças, desburocratizando a prefeitura, e a criação da Licença Provisória Automática, estimulando o início das ações dos empreendedores.

“Temos que colocar um tapete vermelho para o empreendedor. E trazer a prefeitura para a era digital. Hoje, o empreendedor ainda enfrenta muitos problemas. As licenças não podem não ter prazo. As licenças não complexas devem ser automáticas, que de maneira online você entre no sistema e abasteça com todas as informações. As que tem alguma complexidade, estamos propondo o prazo de 30 dias para serem aprovadas ou vetadas, mostrando os caminhos”, explicou Ricardo Nicolau, que tem vasta experiência como gestor.

No setor público, foi presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, quando realizou o primeiro concurso público do órgão em 26 anos, construiu o Centro Médico, implantou o Diário Oficial Eletrônico, gerando uma economia de R$ 600 mil por ano, e pagou dívidas antigas, deixando ainda R$ 18,4 milhões em caixa para as gestões seguintes. No setor privado, Ricardo Nicolau é diretor de um dos maiores grupos empresariais do Norte do Brasil.

“Se a prefeitura não tem eficiência para analisar em um mês, o empreendedor automaticamente terá a licença provisória para começar a trabalhar. A prefeitura não pode atrapalhar o desenvolvimento. É preciso eficiência para vencer os desafios logísticos. Não dá mais para tentar trazer uma indústria pra cá, levar ao Porto de Manaus e não ter pavimentação para chegar lá. Ou levar ao Distrito Industrial e estar tudo destruído”, analisou Ricardo Nicolau.

