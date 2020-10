Secretaria de Esportes será recriada na administração de Alfredo

Alfredo garantiu ainda que realizará a ampliação e recuperação de espaços e equipamentos públicos | Foto: Divulgação

Manaus - Como uma das primeiras medidas a ser adotada em sua gestão, caso seja eleito, Alfredo Nascimento (PL), afirmou nesta sexta-feira (16), em entrevista a um programa de televisão, que recriará a Secretaria Municipal de Esportes.

O candidato, que é adepto da prática de esportes e exercícios para a manutenção da saúde, disposição e vigor, destacou que a secretaria contará com corpo técnico de profissionais de Educação Física, para orientação da população.

“Não podemos pensar em qualidade de vida sem oferecer para as pessoas alternativas para que pratiquem exercícios ou algum tipo de esporte, sem que tenham que gastar por isso. Nossa prefeitura, minha e da minha vice, Conceição (Sampaio), vai criar espaços em toda a cidade para que crianças, jovens, adultos e idosos possam escolher a atividade física que mais gostarem”, assegurou Alfredo.

O candidato lembrou que quando esteve à frente da Prefeitura, no segundo e terceiro mandatos, criou a primeira secretaria municipal de Esporte de Manaus e as mini vilas do Coroado, Santo Antônio e Armando Mendes.

“Fiz, ainda, mais de 170 complexos esportivos em todas as zonas de Manaus, inclusive alguns com grama sintética que foram pioneiros no país, sem falar na melhor pista de skate, que ficava na Ponta Negra. Na minha gestão foram criadas as Ligas Desportivas dos bairros”, recordou.

O plano de governo de Alfredo e Conceição prevê, ainda, a ampliação e recuperação de espaços públicos e equipamentos, para prática de esporte e lazer e a sistematização das atividades esportivas para enraizar na população a tradição desses eventos.

Também na área de esportes, Alfredo garante que dará continuidade a ações que o prefeito Arthur Virgílio Neto vem fazendo na cidade, investindo, aproximadamente, R$ 15 milhões na reforma e construção de, aproximadamente, 40 espaços esportivos.

As obras de reformas são, na maioria, serviços de instalações elétricas, pinturas, troca e construção de cobertura, recuperação de gradil e alambrados, além de recuperação das salas administrativas, banheiros, entre outras melhorias.

