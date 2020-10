David diz que vai transformar Manaus em um 'Portal Turístico'

David e Rotta pretendem investir no setor turístico pós-pandemia | Foto: Divulgação

Manaus - Como forma de minimizar os prejuízos causados a um dos setores mais afetados pela pandemia, David Almeida (Avante), candidato a prefeito de Manaus, propôs medidas econômicas de incentivo e sustentabilidade, caso seja eleito, para que o turismo volte a respirar. O objetivo é transformar a capital do Amazonas em um Portal Turístico da Amazônia.

Tornar Manaus uma cidade vocacionada para a economia verde é uma das metas da gestão David e Marcos Rotta, uma vez que a capital amazonense está situada no coração da floresta amazônica, no estado brasileiro com o maior volume de floresta do bioma Amazônia preservado.

“Nós vamos trabalhar para fortalecer o turismo receptivo com o objetivo de conquistar aqueles turistas que almejam conhecer o maior bioma natural do planeta, e Manaus pode ser essa porta de entrada da Amazônia”, disse David.

O Plano de Governo de David e Marcos Rotta prevê a adoção de medidas destinadas a dar uma nova dinâmica no processo de modernização do setor de turismo e dos serviços, a partir da desburocratização de processos e simplificação das legislações, com foco na atração de investimentos e geração de pequenos negócios (EPP/ME).

O Programa de Desenvolvimento do Turismo em Manaus prevê a elaboração de uma política municipal de governança do turismo sustentável, além do Plano Municipal de Turismo, do Plano Municipal de Marketing do Turismo e do Observatório do Turismo de Manaus e do Amazonas (esse último em parceria com o Estado do Amazonas).

A iniciativa contemplará aspectos como a política de incentivos ao turismo sustentável; a estratégia de marketing e publicidade em Manaus, no Brasil e nos demais países; a disseminação e premiação das boas práticas de turismo sustentável; a ampliação da divulgação e do acesso às informações turísticas da região; e ações para transformação de Manaus em cidade de negócios sustentáveis.

Já no que diz respeito à criação de um ambiente de negócios de atração de investimentos turísticos para o Amazonas, o plano prevê a captação de investimentos, inclusive com parceiros privados, União e Estado, para a requalificação do Centro Histórico da cidade e a criação do Porto Turístico de Manaus.

Também estão previstas parcerias com o governo estadual (por meio do Cetam e da UEA), para viabilizar a criação do “Centro de Excelência para a Qualificação de Pessoal em Turismo Sustentável”. “A nossa gestão também vai buscar parcerias com a iniciativa privada para desenvolver o projeto do ‘Barco Regional Ecológico’ para passeios turísticos em Manaus e proximidades”, diz David.

Segundo ele, a população de Manaus também vai ser beneficiada com ações como, por exemplo, o projeto “Conheça Manaus”, para atender aos moradores da cidade e aos chamados turistas de negócios.

Outro ponto considerado importante por ele diz respeito às ações que vão voltadas a potencializar e difundir o turismo de base comunitária e baixo custo, no cinturão verde de Manaus, com reflexo em toda a cadeia de serviços e geração de empregos nas pousadas, na produção e venda de artesanato, em restaurantes e lanches.

