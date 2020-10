Órgãos públicos apuram irregularidades em propaganda de candidatos

Estratégias de atuação para inibir irregularidades são promovidas pelo TRE e MPE | Foto: Divulgação

Manaus - A 27 dias do primeiro turno das eleições municipais em Manaus, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) se articula para promover a transparência no pleito deste ano através de fiscalizações nas propagandas eleitorais dos candidatos à Prefeitura de Manaus. A atuação do órgão apura irregularidades na disputa eleitoral deste o período de pré-campanha.



As fiscalizações de propaganda do TRE são iniciadas a partir das denúncias da população e tem como objetivo anular o o favorecimento de determinados candidatos e garantir que os eleitores participem de uma campanha justa.

Apesar de ainda não terem divulgado o quantitativo de denúncias deste o início da campanha, o trabalho do Tribunal para coibir desvios está sendo realizado em parceria com o Ministério Público Eleitoral (MPE), com a ação dos promotores de Justiça que atuam na área eleitoral. O Diretor-Geral do TRE, Ruy Melo, explicou que o TRE atua, com a Comissão de Propaganda Eleitoral, em contato direto com os partidos e coligações.

"Com o MPE temos uma parceria na fiscalização da propaganda eleitoral, particularmente, na parte das incursões pela cidade no combate às propagandas irregulares, são as chamadas “blitz”. Na verdade, o Ministério Público participa, enquanto Instituição, de todo o processo eleitoral, atuando como fiscal da Lei. O TRE atua com a realização das reuniões, sob o comando do Presidente do Tribunal, com os partidos e coligações envolvidos no pleito em curso, conclamando a todos, principalmente os candidatos, para promoverem uma eleição limpa", explicou o juiz.

Atuação constante

Entre os casos de irregularidade nas campanhas eleitorais, está o do candidato a prefeito de Manaus, Coronel Menezes (Patriotas), que após decisão judicial, foi instruído a retirar do ar uma propaganda veiculada na televisão, com conteúdo identificado como irregular. A ação foi impetrada pela coligação "Trabalho bom merece continuar" do candidato Alfredo Nascimento (PL).

No conteúdo, o candidato afirmou que durante sua gestão na Suframa, em 2019, o Polo Industrial de Manaus (PIM) teve um faturamento recorde de R$ 104,62 bilhões. No entanto, a Justiça considerou como "fake news" o valor do faturamento mencionado pelo candidato. E apesar de acatar a decisão, Menezes destacou que a informação não é mentira e ao contrario dos adversários não espalha notícias faltas.

"Não sou como esses políticos profissionais que mentem descaradamente para as pessoas, um candidato ‘Fake News’. Tenho feito minha campanha de forma sincera e falando a verdade o que tem deixado muitos deles de cabelo em pé", criticou o candidato.

Outro caso, também recente, envolveu denúncia contra o candidato a prefeito Ricardo Nicolau (PSD). No último sábado (17), a juíza eleitoral da 63ª Zona Eleitoral e coordenadora da Fiscalização da Propaganda Eleitoral, Sanã Oliveira, proibiu Nicolau de mencionar e utilizar o grupo Samel e a efetividade da cápsula Vanessa, em suas propagandas eleitorais.

O candidato se defendeu e afirmou ser natural e razoável citar a empresa que atua como diretor há quase 30 anos. "É muito diferente de utilizar a estrutura do poder público a serviço eleitoral", afirmou.

Estratégias para eleições limpas

Ainda de acordo com Melo, a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral alterou e republicou a Cartilha da Propaganda, que instrui as autorizações e proibições para o pleito deste ano. Levanto em consideração ações de prevenção contra o coronavírus.

"Nós desenvolvemos uma cartilha de orientação aos candidatos, têm acontecido uma boa interação com eles, através dos partidos, e estão seguindo os termos de conduta propostos. Nós, juízes, temos nos reunido para avaliar as situações e possíveis irregularidades", afirmou o diretor geral.

Entre as ações proibidas está o uso de pequenos cartazes em bares, lojas e restaurantes; colagem de cartazes em postes de iluminação pública; "showmícios" ou eventos semelhantes, entre outras. Já os meios de propaganda permitidos envolvem utilização de auto-falantes ou amplificadores de som; placas e faixas nas sedes dos partidos e comitês, seguindo padrões estabelecidos; e propaganda em língua estrangeira.

As denúncias devem ser encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral, que atua durante todo o período das eleições, em todas as fases e instâncias do pleito. Telefone para denúncia MPE: 0800920500.

