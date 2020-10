PL propõe intensificar a importância da Lei Maria da Penha em escolas

O deputado defendeu que a educação é o meio mais efetivo para trabalhar a prevenção de casos desta natureza | Foto: Danilo Mello/Aleam

Manaus - Para conscientizar e sensibilizar a sociedade, desde jovens em período escolar, sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, o deputado Felipe Souza (Patriota) deu entrada junto à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), em um Projeto de Lei que institui a Política Pública "Maria da Penha vai à Escola", nesta terça-feira (20).

O projeto quer mostrar a importância da Lei n° 11.340/2006 e conscientizar sobre a necessidade de combater e prevenir esse tipo de violência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente um terço das mulheres em todo o mundo já foram agredidas física ou sexualmente por um ex ou atual parceiro. Especialistas também estimam que cerca de 40% das mulheres assassinadas no mundo foram mortas por um parceiro íntimo, e que esse é o tipo mais comum de violência sofrida.

“Sabemos que a educação é o meio mais efetivo para trabalhar a prevenção. Portanto, o Poder Público deve investir prioritariamente nos jovens em idade escolar, visando neutralizar essas ações violentas”. Declarou Felipe.

De acordo com o texto, as ações educativas serão prioritárias para alunos do ensino médio da rede pública estadual de ensino, podendo estender-se às escolas particulares, a fim de intensificar o conhecimento da comunidade escolar sobre a importância do respeito aos Direitos Humanos, à igualdade de gênero, explicando o porquê de denunciar casos de violência contra a mulher, onde quer que ele ocorra.

O projeto sugere ainda atividades como, palestras, debates, seminários, workshops, vídeos, a serem realizadas na última semana do mês de novembro de cada ano, em concordância com o que preceitua a lei Federal n° 13.421/2017 - Dispõe sobre a criação da Semana Nacional pela Não Violência contra a Mulher e dá outras providências.

*Com informações da assessoria

