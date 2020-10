Professores da rede pública cobram instalação da CPI da Educação

Helma Sampaio, coordenadora da Asprom, discursou em defesa do compromisso com a Educação | Foto: Danilo Mello/Aleam

Manaus - Professores da rede pública do Estado estiveram no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na manhã desta terça-feira (20), para cobrar a abertura da CPI da Educação que pretende investigar indícios de corrupção e desvio do dinheiro público. Os professores fazem parte do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom Sindical).

Com os trabalhos da CPI da saúde encerrados, os professores pedem agora a instalação da CPI da Educação que precisa de apenas uma assinatura para ser instalada.

A coordenadora da Asprom, Helma Pereira Sampaio por meio da cessão de tempo concedida por Dermilson para falar em tribuna, disse que a Casa Legislativa precisa ter um compromisso com a categoria da educação.

“Não há mais condições de protelar o início da CPI para investigar os gastos com a educação. A CPI da saúde mostrou casos de corrupção. O que será que está sendo feito? Então temos motivos para acreditar que existem desvios na educação. E a categoria precisa de uma resposta. Não vamos admitir corrupção”, disse.

Assinatura CPI

Para o deputado Dermilson, o foco agora será em dialogar com os parlamentares para garantir a assinatura que falta para instalar a CPI da Educação. “Temos muitas denúncias e queremos comprovar se isso que chegou até nós, é de fato, verdadeiro. Agora vamos conversar com todos e se tudo der certo, vamos conseguir instalar”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Criatividade marca compromisso dos professores com aulas on-line



Governador Wilson Lima agradece dedicação de professores do Amazonas