Conceição Sampaio caminha com apoiadores na Colônia Antônio Aleixo

Em reunião, a candidata a vice defendeu o retorno das Casinhas de Saúde | Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de conversar com a população e agradecer o apoio de moradores, a candidata a vice-prefeita de Alfredo Nascimento (PL), Conceição Sampaio (PSDB), se uniu à primeira-dama, Elisabeth Valeiko Ribeiro, para uma caminhada no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. A atividade ocorreu na tarde desta quarta-feira (21).

"Nossos dias têm sido assim: de reunião, caminhada, diálogos, mas acima de tudo, de ouvir o que a população da nossa cidade tem a nos dizer. O que nós precisamos é de pessoas que queiram fazer uma gestão conosco", comentou Conceição.

Ainda nesta quarta-feira, Conceição Sampaio participou de uma roda de conversa com moradores do bairro Santo Agostinho, zona Oeste. Na conversa, destaque para as Casinhas de Saúdes e os compromissos de incentivo para geração de emprego e renda, inclusive para mulheres e jovens.

"Eu apoio o Alfredo porque eu lembro de quando ele foi prefeito. Sinto muito a falta da Casinha da Saúde e eu espero que ela volte. O médico em casa é uma necessidade. Eu tenho vizinhos que não andam e precisam dessa visita, por exemplo. Eu acredito que o médico da família vai voltar com o Alfredo. E a Conceição é uma mulher que eu confio, é nossa amiga que eu já votei nela", afirmou Francisco Arruda, morador do Santo Agostinho há 15 anos.

A candidata participou, ainda, de uma reunião no bairro São Raimundo, na zona Oeste, onde voltou a destacar os principais compromissos dela e Alfredo como os avanços nas políticas públicas da saúde da mulher, qualificação profissional, emprego, renda e educação.

*Com informações da assessoria

