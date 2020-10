'Respeitaremos cada centavo do dinheiro público', diz Ricardo Nicolau

Manaus - Candidato à Prefeitura de Manaus no pleito deste ano, o deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) é manauara, tem 45 anos e possui um histórico político de quase 25 anos. O postulante ingressou na política em 1996 como vereador, na Câmara Municipal de Manaus (CMM), e dois anos depois conquistou a vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), pela primeira vez.

Entre as principais propostas apresentadas durante entrevista à Rede Em Tempo de Comunicação, o candidato destacou os investimentos a serem feitos na Educação. Nicolau defende a implantação de complexos escolares, que unam em uma mesma unidade de ensino todas as séries, desde creches até a última série do ensino fundamental.

Além disso, o candidato também pretende investir em um ensino tecnológico, desde o primário, para que os estudantes de séries mais avançadas sejam inseridos no mercado de trabalho com conhecimento prévio em tecnologia.

EM TEMPO - Educação é uma das prioridades da sua chapa. Quais as suas principais propostas, caso seja eleito, para a educação básica em Manaus?

Ricardo Nicolau - Nossa proposta é fazer complexos escolares que vão desde a creche até o 9º ano, com toda a infraestrutura necessária para que o cidadão possa ter uma escola de qualidade. Paralelo a isso, vamos implantar um acompanhamento pedagógico, uma revisão pedagógica, ter paradidáticos, aulas de reforço e extracurriculares. Nós tivemos um grande desafio agora que foi a pandemia, que tirou as crianças da sala de aula e elas vão precisar recuperar o tempo perdido. Algo que precisamos fazer urgentemente é colocar a tecnologia nas escolas. O aluno que está no ensino fundamental, quando estiver no mercado de trabalho, vai sentir a necessidade de ter uma noção clara da tecnologia.

EM TEMPO - A respeito das creches, há uma base de quantas vagas seriam abertas?

Ricardo Nicolau - A creche tem uma função tanto educacional, quanto econômica. Nós vamos fazer um estudo em cada escola para saber se há a possibilidade de colocar, nessas já existentes, um núcleo para creche. Eu sempre falo de complexos escolares para poder dar viabilidade econômica. Uma escola pequena e uma creche isolada precisam de diretor, coordenação pedagógica, todas as funções essenciais, então se unir em um complexo, consegue-se diluir em um número maior de salas, e é mais viável economicamente. Temos uma proposta para que as creches funcionem em horário estendido, que se inicie uma hora antes do horário comercial e se encerre uma hora depois, para dar tempo dos pais saírem do trabalho e ir buscar os filhos.

" Precisamos de uma gestão que possa economizar sem comprometer os serviços " Candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau, sobre expectativas para sua gestão

EM TEMPO - No Estado, temos algumas unidades que adotam o formato cívico-militar. A chapa pretende trazer isso também para a educação básica?

Ricardo Nicolau - É uma boa ideia e tem dado resultados. As escolas foram implantadas há muitos anos e nas avaliações, do Enem e Ideb, sempre estão no topo porque têm disciplina, o programa pedagógico é diferente. Tem paradidáticos, uma cobrança maior, a família interfere diretamente no processo educacional. Acho interessante o conceito. É importante e acredito que possuiu resultados efetivos. Sou defensor de que tudo que está dando certo, continue e seja melhorado. As escolas militares foram uma boa ideia, que deu oportunidade para muitas pessoas se prepararem melhor para, hoje, estarem na universidade.

EM TEMPO - A respeito da Saúde, candidato, quais as propostas prioritárias, principalmente nesse ano de pandemia?

Ricardo Nicolau - No que se refere à Prefeitura de Manaus, temos uma baixa cobertura da rede básica. No papel tem 60%, mas a realidade é muito menor. Então, precisamos fazer com que essa cobertura chegue a 100% das pessoas que dependem exclusivamente do SUS. Queremos fazer os Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) para que em todas as zonas da cidade possamos ter esse atendimento, com ambulatório de especialidades e exames, tanto os exames de imagem, quanto os exames laboratoriais, para poder dar sequência no tratamento. Outro grave problema na cidade de Manaus são as filas para as cirurgias, que são enormes. Queremos fazer, um compromisso com a cidade de Manaus, implantando o primeiro hospital municipal voltado a cirurgias eletivas. A Prefeitura precisa ter respeito com as pessoas e é isso que estamos propondo.

Propostas de segurança para a gestão do candidato envolvem reconhecimento facial nos ônibus e armamento da Guarda Municipal | Foto: Lucas Silva

EM TEMPO - Quais as propostas para aparelhar, incentivar e valorizar o profissional da saúde?

Ricardo Nicolau - Muitas vezes o serviço não é bem prestado porque não tem os instrumentos necessários. Precisamos dar condições aos profissionais, para prestarem um bom atendimento. Garantir instrumentos para que os nossos servidores possam cumprir suas funções. Para isso, é preciso colocar tecnologia, um prontuário eletrônico interligado em todas as redes, a marcação de consulta poderá ser online. Precisamos rever todas as questões administrativas e dar condições para que a população seja bem atendida e para que o funcionário público tenha os instrumentos necessários para fazer isso. Eu confio muito na capacidade e qualidade dos servidores públicos.

EM TEMPO - Quais as propostas para a infraestrutura?

Ricardo Nicolau - É importante ter a infraestrutura necessária na área de esporte, campi, complexos esportivos, que hoje todos eles precisam de reforma e uma organização para funcionar. A infraestrutura na saúde e, principalmente, no trânsito. Tem melhorar os acessos e a pavimentação das ruas secundárias para que as pessoas possam usá-las. Tem, lógico, mudanças que precisam ser feitas com viadutos, passagem subterrânea, mas muitas vezes Manaus faz um viaduto, um complexo muito grande, muito caro e não traz resultados. A gente precisa rever alargamento de vias. Muita coisa precisa ser feita e com urgência porque, senão, não vamos mais conseguir andar em Manaus.

" Não dá mais para fazer de qualquer jeito, temos que respeitar cada centavo do dinheiro público " Candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau, sobre a segurança pública em sua gestão, caso eleito

EM TEMPO - Sobre a segurança dentro dos transportes coletivos, como a Prefeitura pode ajudar para que isso aconteça?

Ricardo Nicolau - Estamos propondo uma tecnologia que já está dominada, que é de reconhecimento facial. A pessoa vai passar, dentro do ônibus, e vai ser reconhecida, se ela cometeu algo ilícito nós vamos saber. O banco de dados do TRE tem a foto e impressão digital de quase todos os adultos, então isso faz com que iniba o assalto. Nós queremos também colocar uma tecnologia de botão de pânico para quando o cobrador ou o motorista verem algo suspeito ou já executado, apertem o botão, e no letreiro aparecerá 'Este ônibus está sendo assaltado', além de comunicar todas as viaturas, sejam elas da Guarda Municipal ou da Polícia Militar. A ideia é evitar, complicar a vida do meliante e inibir, fazendo com que as pessoas fiquem tranquilas.

O candidato propõe uma gestão limpa, com respeito ao dinheiro público | Foto: Lucas Silva

EM TEMPO - Quais as outras propostas que a chapa traz a respeito desse tema da segurança pública?

Ricardo Nicolau - Segurança pública é sim uma responsabilidade da prefeitura. Se não fosse, São Paulo não teria guardas municipais armado. Várias outras capitais têm viaturas, nós queremos trazer essa responsabilidade também para Prefeitura de Manaus e ter concurso público para a Guarda Municipal. Preparar e armar o efetivo. Mas enquanto estivermos nesse processo, vamos trazer policiais militares nos dias de folga ou Policiais Militares da reserva para ajudar inicialmente no projeto. Tem coisas que não podem esperar, segurança não pode esperar e nós vamos poder trazer. Então, temos que buscar tecnologias que vão trazer durabilidade a todos os serviços, não dá mais para fazer de qualquer jeito. Temos que respeitar cada centavo do dinheiro público.

Leia Mais:

Nicolau apresenta projetos voltados para juventude em Manaus

Pesquisa aponta, mais uma vez, crescimento de Ricardo Nicolau