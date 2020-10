José Ricardo promete cuidar do abastecimento alimentar em Manaus

O postulante busca mudar a realidade dos manauaras que vivem em insegurança alimentar | Foto: Divulgação

Manaus - Em busca de fortalecer o setor primário, o candidato a prefeito de Manaus José Ricardo (PT), comprometeu-se em priorizar o abastecimento alimentar da população, com a compra de 30% da merenda escolar originários da produção local. Além disso, incentivar as indústrias do Distrito Industrial a também comprar desses produtores, já que consomem uma média de 10 milhões de refeições por mês.

Dos cerca de 2,2 milhões de habitantes de Manaus, cerca de 600 mil estariam em insegurança alimentar (IBGE-2017/2018). Mas estudos indicam que até o final do ano, também como consequência da pandemia, mais de 1 milhão de pessoas estarão desocupadas na cidade, aumentando mais ainda a fome e a miséria.

“A produção rural e a agricultura familiar precisam ser fortalecidas, garantindo alimentação para as famílias e renda a esses trabalhadores. E o município pode ser o principal parceiro, priorizando a compra de alimentos para destinação às escolas do Município e demais estruturas que necessitem. Além disso, iremos fazer parceria com o Estado para melhorar estradas e vicinais, facilitando o escoamento da produção, além de apoiar famílias e pequenos produtores no acesso a linhas de crédito, para investimento na modernização e ampliação de suas produções e cultivos”, declarou Ricardo.

Para ele, a cidade necessita de diversos espaços que apresentem condições para a comercialização de produtos da região, como nas feiras e mercados, facilitando o acesso da população a esses alimentos da terra.

“Iremos incentivar eventos de agricultura familiar nos bairros e revitalizar feiras e mercados existentes na cidade, como ainda estimular a cultura da alimentação saudável associada à geração de emprego e renda, incentivando as famílias que têm quintais a cultivar hortaliças, frutas e verduras”.

Revitalizar a área rural de Manaus, com crédito de investimento, assistência técnica e garantia de preço é outra proposta do candidato nessa área, como ainda propõe a criação de programas de agricultura urbana, com produção orgânica, na perspectiva da agroecologia. E Zé Ricardo completou ser urgente transformar a segurança alimentar como política pública de fato, para vencer a fome, a desnutrição e outras tantas mazelas que ainda envergonham o país e seus municípios, como Manaus.

