Alberto Neto e Orsine Jr. propõem banco de empregos para obras

Candidato a prefeito e vice tentarão promover oportunidades a trabalhadores, se eleitos | Foto: Euzivaldo Queiroz

Manaus - Um banco de empregos para setores da administração municipal, a partir do recrutamento de pessoas para trabalharem nas suas próprias comunidades, foi uma das propostas feitas pelo candidato a vice-prefeito Orsine Jr. (PMN).

“Vamos criar um banco de emprego recrutando os trabalhadores dos seus próprios bairros para atuarem nas frentes de obras. Nosso compromisso é fazer essa iniciativa para setores como a limpeza pública, calçadas, etc. Nas comunidades há muitos pedreiros, eletricistas e motoristas que querem trabalhar”, explicou Orsine Jr., vice do candidato a prefeito Capitão Alberto Neto.

“Essa iniciativa fará com que os trabalhadores não precisem se deslocar para outros locais, otimizando o tempo no transporte coletivo e, assim, ficando perto dos filhos”, disse o candidato a vice-prefeito, durante reunião ocorrida na noite da última quinta-feira no bairro Mutirão, Zona Norte.

Índices preocupantes

Manaus ocupa terceiro lugar no ranking nacional de desocupação entre as capitais do País. Segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em agosto, a capital registrou taxa de 17,7%.

O nível de ocupação é representado pelo percentual de pessoas ocupadas em relação às pessoas em idade de trabalhar. Em relação às outras capitais, a taxa de desocupação registrada em Manaus (17,7%) está entre as três maiores, junto com Salvador e Macapá, ambas com 17,7%. As menores taxas ficaram em Florianópolis (7,5%), Goiânia (7,9%) e Campo Grande (8,0%).

Prevenção contra Covid

Durante os eventos, assim como em todos os demais compromissos da agenda de campanha, o candidato a prefeito Capitão Alberto Neto e o vice Orsine Jr. e todos os membros da equipe observam os conceitos de prevenção à Covid-19. São usadas máscaras de proteção e todos os presentes passam por higienização com álcool em gel e aferição da temperatura.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

'Transparência será prioridade na gestão', diz Alberto Neto

"Vamos treinar nossa Guarda Municipal Armada", diz Alberto Neto