Candidatura de Elton Miranda para prefeito de Nova Olinda é aprovada

Nova Olinda- A juíza eleitoral Danielle Augusto Monteiro Fernandes, titular da 35ª Zona Eleitoral, aprovou o registro da candidatura do candidato do Avante, Elton Freitas Miranda, à Prefeitura de Nova Olinda do Norte, nas eleições deste ano agendas para o dia 15 de novembro deste ano.

No seu despacho pela aprovação da inscrição eleitoral de Alton Miranda a juíza destacou que todas "as condições legais para o registro pleiteado foram todas preenchidas e não houve impugnação, em conformidade com art. 3º, Lei nº. 4.737/65 (Código Eleitoral) e art. 1º, Lei Complementar nº. 64/90.

De acordo com a juíza da 35ª Zona Eleitoral, que atende aos municípios de Autazes e Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, o pedido foi "instruído com a documentação exigida pela legislação vigente, nos termos do art. 27, Resolução TSE nº. 23.609/2019 e, publicado edital transcorreu o prazo sem impugnação".

Confirmada a posição da Justiça Eleitoral, Elton Freitas Miranda vai concorrer ao cargo de prefeito de Nova Olinda do Norte sob o número 70, pelo Avante.

Ao comemorar a confirmação da sua candidatura, Elton Miranda reafirmou o compromisso de trabalhar pela promoção do pleno desenvolvimento social e econômico do seu município.

"Vamos somar esforços com todas as classes e com todos os partidos que queiram trabalhar pela construção de uma Nova Olinda do Norte melhor para todos. Eleito, vamos dialogar com todos, porque entendemos que juntos poderemos encontrar as melhores soluções para os problemas da nossa cidade", destacou.

