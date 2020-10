Ricardo Nicolau reencontra paciente com Síndrome de Down em caminhada

Primeira paciente a dar entrada no hospital de campanha, Lucivânia chegou em situação delicada, mas foi uma das primeiras a ganhar alta médica | Foto: Divulgação

Manaus - Em caminhada no bairro Vila da Prata, zona Oeste de Manaus, o candidato a prefeito pela Coligação "Pra Voltar a Acreditar", Ricardo Nicolau (PSD), se reencontrou com Lucivânia Barbosa das Chagas, que tem Síndrome de Down e foi uma das primeiras pacientes a receber alta no Hospital de Campanha Gilberto Novaes, em abril, no pico da pandemia na capital.

“Fiquei muito feliz em ver a Lucivânia bem, recuperada. Ela se comportou muito bem durante o período em que ficou internada no hospital de campanha conosco e conquistou toda a equipe. Foi um privilégio poder ajudar uma pessoa tão especial como ela, é um sentimento que nada paga. Só quem faz o bem mesmo sabe o que eu estou falando”, disse Ricardo Nicolau, emocionado.

Naquele mês de abril, ele se licenciou do cargo de deputado estadual, abriu mão do salário e foi para a linha de frente contra o coronavírus. Ricardo Nicolau montou o Hospital de Campanha em quatro dias e foi o gestor do local onde centenas de vidas foram salvas no auge da pandemia em Manaus.

Primeira paciente a dar entrada no hospital de campanha, Lucivânia chegou em situação delicada. Segundo o irmão dela, Mauro Barbosa, em entrevista na época, ela deu entrada na unidade com muita dor no peito e com grande dificuldade para respirar.

"A saturação dela estava a 70%. Ela foi imediatamente acudida e socorrida e, hoje, ela é um milagre", disse o irmão.

Ações para Pessoas com Deficiência

Em seu Plano de Gestão, Ricardo Nicolau tem projetos claros para implementar ações que beneficiam as pessoas com deficiência. Uma delas será a criação da Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência para implementar as propostas. E o orçamento da prefeitura já tem dinheiro para isso.

“Não é um compromisso político, é um compromisso de vida. Teremos uma secretaria municipal para as pessoas com deficiência, e será com pessoas que conhecem da área. Ela não será cabide de emprego, ela terá recursos para poder contribuir com a causa. Ninguém sabe mais do que quem vive”, completou Ricardo Nicolau.

Crescendo nas pesquisas

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar.

Já o Instituto iMarketing, nos seus dois últimos levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

