David Almeida faz carreatas nas zonas Leste e Norte de Manaus

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) reforçou, neste domingo (25), durante maior carreata que percorreu as ruas da zona Leste e Norte. David segue ressaltando seus compromissos com Manaus.

Entre as promessas estão a geração de emprego, a partir da ampliação das equipes de saúde básica; a criação de 7 mil novas vagas de creches nas comunidades; a implantação de programas esportivos nas comunidades; e as obras de infraestrutura por toda a cidade, além de parcerias de formação e capacitação com as empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Nós estamos colocando o nosso nome à disposição do povo de Manaus, sem promessas, mas com compromissos possíveis de serem realizados. Nada de fantasia, nada de coisas mirabolantes. Vamos mais que dobrar o número de vagas em creches, vamos quadruplicar o número de equipes da saúde básica e investir em obras como o Hospital Dia, para cirurgias de baixa complexidade. É o nosso compromisso”, afirmou David

Entre os principais aliados dessa ação de domingo, David destacou a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Josué Neto (PRTB), que articulou toda a militância do partido para a carreata.

Para ele, as últimas caminhadas que fez pelos bairros, somadas a carreta deste domingo dão a demonstração da vontade do povo de mudança | Foto: Divulgação

“Tivemos uma excelente carreata nesse momento da campanha, com a importante participação PRTB, do presidente Josué Neto, com toda a militância participando, mostrando para Manaus as nossas ideias, as nossas propostas e soluções para os problemas da nossa cidade”, destacou.

O candidato da coligação Avante Manaus disse que ficou muito feliz com a recepção das pessoas, em todos os bairros por que a carreta passou, como o São José, Tancredo Neves, Jorge Teixeira, João Paulo, Cidade de Deus e Cidade Nova.

“A recepção das pessoas a nossa passagem pelos bairros foi muito boa. Em todos os lugares em que passávamos, com acenos das casas, das ruas, dos carros e dos ônibus. A população toda confirmando aquilo que já sabemos: a nossa cidade de Manaus, que completou 351 anos, pode ser sim um lugar melhor pra viver, com o David 70”, comemorou David.

Em segundo lugar nas pesquisas, David segue como o único candidato desta eleição com força para vencer o ex-prefeito e ex-governador Amazonino no segundo turno, segundo as últimas pesquisas. Para ele, as últimas caminhadas que fez pelos bairros, somadas a carreta deste domingo dão a demonstração da vontade do povo de mudança.

“As ruas são o termômetro daquilo que a gente vivencia. As pesquisas falam uma coisa, as ruas falam outra. Eu acredito muito na rua, no nosso trabalho. Acredito muito nas nossas propostas e muito no Marcos Rotta, e em todos os partidos que fecharam aliança conosco nessa campanha e que vamos fazer dessa cidade um lugar melhor de se viver”, afirmou David.

