Candidato a vereador de Novo Airão promete doar metade do salário

Novo Airão - O candidato a vereador Carlos Junior Buiu (PSDB) registrou em cartório um termo de compromisso de campanha destinando 50% dos seus vencimentos líquidos como vereador, se eleito, para instituições que apoiam crianças, adolescentes e jovens carentes de Novo Airão, distante 115 quilômetros em linha reta de Manaus.

"Uma das minhas propostas é renunciar metade do meu salário e levar de volta volta o dinheiro para o povo, através de associações, federações e outras entidades. É a população que tem que ser a maior beneficiada", ressaltou o candidato.



Buiu destacou, ainda, que antes de sua candidatura foi bastante atuante e sempre cobrou as autoridades para levar melhorias ao município e quer manter a luta.

"Meu principal foco sempre foi fiscalização e quero continuar cobrando e sendo a voz do povo. Graças as minhas denúncias licitações irregulares da atual administração foram suspensas", disse o candidato.

O candidato também pretende com o dinheiro criar um trabalho de interação do jovem com a tecnologia. "Vou investir em um projeto digital, criar um espaço com computadores e internet para os moradores da cidade", explicou Buiu.

