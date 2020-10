Quem são os suplentes de candidatos que podem assumir vagas no AM?

Candidatos em Manaus nas eleições 2020 | Foto: Divulgação

Manaus - Nas eleições 2020, no Amazonas, sete parlamentares concorrem ao cargo de prefeito de Manaus e cidades do interior do Amazonas. São dois deputados federais, um vereador e três deputados estaduais. Caso sejam eleitos, cinco deles podem deixar a vaga para suplentes.

Substituições

Nejmi Aziz pode substituir Ricardo Nicolau ou Augusto Ferraz | Foto: Divulgação

Os deputados estaduais Ricardo Nicolau (PSD) e Augusto Ferraz (DEM), caso vençam o pleito, podem vir a ser subsituídos pela esposa do ex-governador do Amazonas, Omar Aziz, Nejmi Aziz.

Major Fábio Russ pode subsitituir o deputado estadual Wilker Barreto | Foto: Facebook

O candidato a vice na chapa de Amazonino Mendes, deputado estadual Wilker Barreto (Podemos), pode ser substituído pelo Major Fábio Russ (PSL)

Leia também: Elmison Bezerra é empossado como o mais novo vereador de Manaus

O deputado estadual Cabo Maciel (PL) que disputa a prefeitura de Itacoatiara, se eleito, pode ser substituído por Wanderley Dallas ( SD). (foto) | Foto: Divulgação

O deputado estadual Cabo Maciel (PL) que disputa a prefeitura de Itacoatiara, se eleito, pode ser substituído por Wanderley Dallas ( SD).

Jaildo dos Rodoviários pode substituir José Ricardo (PT) | Foto: Divulgação

No caso do deputado estadual José Ricardo (PT), ser eleito prefeito de Manaus, deve deixar a vaga na Assembleia para o vereador Jaildo dos Rodoviários (PCdoB).



Conceição Sampaio pode substituir Capitao Alberto Neto | Foto: Divulgação

No caso da eleição do deputado federal capitão Alberto Neto, quem assume é a candidata à vice prefeita pela chapa de Alfredo Nascimento (PL), Conceição Sampaio (PSDB).



O candidato à prefeitura de Manaus, Chico Preto (DC), se eleito, não terá substituto. O mandato dele encerrará este ano.

O que são suplentes?

Os suplentes são os mais votados em suas coligações partidárias, mas que não foram eleitos em 2016 e 2018, nas últimas eleições.

Leia mais:



Ditadura Militar em Manaus fechou jornais e cassou políticos



Saiba quem são os vereadores de Manaus cassados pela Justiça Eleitoral



Platiny some após perder a eleição