Pesquisa aponta Figueira na frente de D’Angelo em Manacapuru

Se as eleições fossem hoje, o ex-prefeito de Manacapuru Angelus Figueira (PSC) seria eleito ao cargo, superando o atual, Beto D’Angelo (Republicanos). | Foto: Divulgação

Manacapuru - Pesquisa Action/BNC divulgada nesta terça-feira (27) aponta o candidato a prefeito de Manacapuru, Angelus Figueira (PSC) na frente de Beto D’Angelo (Republicanos). em Manacapuru.

Ainda de acordo com a pesquisa, o atual prefeito tem maior rejeição do pleito; Figueira, a menor. As informações são do site BNC.

Se as eleições fossem hoje, o ex-prefeito de Manacapuru Angelus Figueira seria eleito ao cargo, superando o atual, Beto D’Angelo.

A Pesquisa realizada no município entre os dias 23 e 24 de outubro, revela vantagem do ex-prefeito tanto na pesquisa estimulada quanto na espontânea.

Estimulada

Na pesquisa estimulada, na qual o entrevistador apresenta o disco com o nome de todos os candidatos, Figueira aparece com 43,3% das intenções de votos.

Nesse estudo, o atual prefeito fica com 36,6%.

Portanto, a vantagem do ex-prefeito para o atual detentor do mandato é de quase 7 pontos percentuais, distante da margem de erro da pesquisa, que é de 4,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Os demais candidatos, Francisco Bezerra (Avante), Fantino Castro (PSL) e Dr. Masulo (Rede), somam, na estimulada, 11,1% das intenções.

Os indecisos perfazem 5,9% e os brancos e nulos, 3,1%.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, na qual não se mostram quaisquer opções ao entrevistado, Figueira e D’Ângelo aparecem polarizados.

Nesse cenário, Figueira fica 38,2% contra 33,5% do oponente.

Os demais candidatos, Bezerra, Fantino e Massulo, somam 7,9%. Brancos e nulos são, somente, 2% e indecisos alcançam 18,5%.

Certeza do voto

De acordo com a pesquisa Action/BNC, grande parcela dos eleitores de Figueira e D’Ângelo considera-se decidida e não pretende mudar seu voto. Já são cerca de 80% os que estão nesta condição.

D’Ângelo lidera rejeição

A rejeição é quando um eleitor diz não votar de jeito nenhum em um ou mais candidatos.

Todos os candidatos apresentam rejeição.

Mas, a maior é a do prefeito D’Angelo, com 33,1% na primeira e 5,5% na segunda opção de voto. No total são 38,6% os que rejeitam o prefeito.

As rejeições aos nomes de Bezerra (34,5%), Fantino (33,1%) e Dr. Masulo (29,1%) de certa forma contribui para a polarização, pois a rejeição de Figueira é menor (23,6%).

Dados da pesquisa

A pesquisa foi registrada no TSE com AM-00814/2020.

A pesquisa ouviu 450 eleitores residentes na área urbana do município, onde está a maior parcela do eleitorado local, entre os dias 23 e 24.

O erro amostral para quaisquer resultados, considerando um nível de confiança de 95%, é de 4,6% para mais ou menos.

Veja o relatório completo da pesquisa abaixo:

Leia mais: