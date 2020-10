Nicolau propõe implantar antenas para levar internet à zona rural

Ricardo Nicolau também propõe incentivar a produção de bens do setor primário | Foto: Marcelo Cadilhe

Manaus - Em visita à zona rural de Manaus, o candidato a prefeito de Manaus Ricardo Nicolau (PSD) afirmou que irá implementar antenas em locais estratégicos, para melhorar a qualidade do sinal de celular e internet nessas regiões. Além disso, Nicolau planeja ações para a produção de alimentos, transporte e segurança na região.

“Com um sinal de internet de qualidade, poderemos melhorar os atendimentos de saúde na zona rural, inclusive possibilitando o atendimento via telemedicina”, destacou.

Para o setor primário, a prioridade será integrar a zona rural ao Programa Faz Manaus, para incentivar a produção de bens que serão consumidos na própria cidade, tornando a própria prefeitura como um dos clientes.

“Podemos ajudar os produtores a se tornarem pequenos empreendedores, vendendo as frutas como polpas. O próprio peixe consumido em Manaus não é pescado aqui. Ele vem de Boa Vista ou Porto Velho”, ressaltou Ricardo Nicolau.

Outra ação prioritária é quanto ao transporte público naquela região. A ideia é melhorar o acesso a escolas. “Os moradores daqui, muitas vezes, não tem o ensino médio completo porque têm que sair das suas comunidades para concluir esse estudo. Como não têm acesso ao meio de transporte com facilidade, logo complica tudo o que depende dele. Vamos ter uma pessoa da própria comunidade que possa levar pra Manaus e trazer de volta, trabalhando para a Prefeitura, e assim também gerar renda”, afirmou.

Para o candidato a vice-prefeito, Dr. George Lins (PP), que é médico uro-oncologista e professor universitário, tanto a zona rural quanto a urbana de Manaus precisam de políticas públicas que promovam qualidade de vida aos seus moradores.

“A gente observa que a zona rural sofre também com os problemas de atendimento na área da saúde, educação e transporte, por exemplo, assim como a zona urbana. Vemos que algumas comunidades, quando tem Unidade Básica de Saúde, o médico comparece apenas uma vez no mês e muitas vezes não há enfermeiros para facilitar esse atendimento. Precisamos planejar e executar alternativas que ofereçam dignidade aos moradores.”, ressaltou George Lins.

Ataques

Depois da divulgação das últimas pesquisas, que atestaram o crescimento de Ricardo Nicolau, em empate técnico com o segundo colocado e muito perto do segundo turno, o candidato passou a ser alvo de ações judiciais e de memes e vídeos espalhados pelas redes sociais e aplicativos de conversas.

O desespero uniu os adversários e agora todos atacam Ricardo Nicolau, através de notícias falsas, as chamadas Fake News, compartilhadas por vídeos, memes e textos no WhatsApp e nas redes sociais.

Perto do segundo turno

Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, nos seus dois últimos levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

