Investigado pela PF, vice-governador do AM nega crimes

O vice-governador se negou a responder os jornalistas presentes na coletiva | Foto: Adriano Santos

Manaus - Após ser alvo da segunda fase da "Operação Sangria" e ter equipamentos pessoais apreendidos pela Polícia Federal, o vice-governador do Estado do Amazonas Carlos Almeida Filho (PTB), negou seu envolvimento em condutas ilícitas investigadas durante a operação policial em pronunciamento realizado na quarta-feira (28). Apesar de considerar falsas as provas divulgadas contra sua conduta, Almeida se negou a responder os questionamentos da imprensa, em coletiva convocada por ele mesmo.

Durante o pronunciamento, que durou apenas 15 minutos, Almeida limitou-se a dar explicações sobre as denúncias envolvendo seu nome, por meio da leitura de um texto previamente escrito. Ele disse ainda que algumas informações seguem em sigilo, devido à natureza do processo.

"Registro que não me manifestarei sobre os pontos que a Justiça demandam reserva, tendo em vista o caráter sigiloso dos procedimentos, mas não posso deixar de abordar aqueles que se tornaram públicos pela imprensa ou pela opinião pública, em regra distorcidos e injustos comigo. Esclareço que as imagens exibidas no "Jornal do Amazonas" e no "Jornal Nacional" estão nitidamente editadas e montadas, para insinuar que se referem ao mesmo dia, apesar de serem imagens de dias diferentes", relatou.

As imagens de maio deste ano, divulgadas nacionalmente entre os dias 17 e 19 deste mês, mostram o vice-governador em supostas reuniões com parlamentares, empresários e integrantes do Governo, em um escritório de advocacia no prédio Fórum Business, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

De acordo com inquérito da PF, o vice-governador usava as dependências do escritório para combinar valores de propina, com empresários. De abril de 2019 até maio deste ano, Almeida atuava como Secretário da Casa Civil e alegou que após sua exoneração não se dirigiu mais ao gabinete do Governo, passando a usar uma sala extraoficial.

"O local em questão fica em uma das zonas mais movimentadas da cidade, em frente, inclusive, à Justiça Federal, contando com câmeras e registros de entrada de veículos e pessoas. Para lá me desloquei com carros oficiais e acompanhado da equipe de segurança institucional, sempre de forma pública e transparente. Ao contrário do que se insinua, nunca utilizei o escritório localizado no edifício Fórum Business Center para reuniões ou fins ilícitos, e jamais, em tempo algum, recebi dinheiro em espécie", defendeu Almeida.

Almeida foi visto saindo das reuniões com uma bolsa, supostamente com dinheiro de propina | Foto: Divulgação

Ainda nas imagens, gravadas pelas câmeras de segurança, é possível vê-lo saindo com uma bolsa. Apesar das gravações, o vice-governador afirmou que a referida bolsa era uma lancheira, na qual ele carrega há anos devido à mudanças em sua alimentação e que não tinha dinheiro, como foi divulgado.

"Há pelo menos 8 anos controlo minha alimentação e ando com uma lancheira diariamente. A mesma lancheira aparece em imagens relativas a diversos outros momentos da minha atuação profissional, dando conta que é usual a sua presença e que em várias ocasiões eu mesmo seguro a referida lancheira", afirmou.

Após a leitura do pronunciamento, Almeida se negou a responder perguntas da imprensa, alegando que a ocasião não era para uma "coletiva de imprensa", mas para um "pronunciamento".

A resistência do vice-governador em responder as perguntas dos jornalistas deu origem a uma confusão generalizada entre a equipe dele e profissionais da imprensa. Uma jornalista chegou a sofrer agressão de um segurança, que foi afastado por determinação do Governo do Estado até a conclusão do procedimento administrativo para averiguar as circunstâncias da ocorrência.

Momento em que jornalistas entram em conflito com assessores e seguranças de Carlos Almeida Filho | Autor: Divulgação

Segunda fase da Operação Sangria

No dia 8 deste mês, durante a segunda fase da operação, ocorrida após análise do material coletado na primeira fase, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão no gabinete e na casa do vice-governador, onde foram apreendidos documentos e computadores relacionados à investigação.

A operação policial investiga suspeitas de práticas ilícitas como peculato, lavagem de dinheiro e também de promoção de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei.

No mesmo dia, cinco pessoas suspeitas de superfaturamento na compra de respiradores, foram presas temporariamente: O empresário e médico Luiz Carlos Avelino Junior, marido da ex-secretária de Comunicação do Amazonas, Daniela Assayag; o ex-secretário de Saúde Rodrigo Tobias; a ex-subsecretária de Atenção Básica à Saúde, Dayana Priscila Mejia de Souza; o engenheiro clínico Ronald Gonçalo de Caldas Santos, e o empresário Gutemberg Leão Alencar. Os suspeitos já se encontram em liberdade.



De acordo com as investigações, em abril deste ano a Distribuidora Sonoar adquiriu 28 respiradores pulmonares a R$ 1 milhão, à vista e os revendeu a uma empresa fornecedora da Secretaria de Saúde do Amazonas, com um superfaturamento de 172%, ou seja, R$ 2,97 milhões. Segundo a PF, há indícios de que a compra dos respiradores seria apenas o início de outros esquemas de aquisição de equipamentos, a serem realizados durante o período de pandemia.

Dinheiro enviado para o exterior

Após cooperação entre agentes brasileiros e a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), foi descoberto que o lucro recebido pelos envolvidos nos desvios de verbas públicas, na compra de respiradores durante a pandemia, foi destinado a uma empresa, supostamente de fachada, no exterior. Os valores e o país de destino, no entanto, não foram divulgados.

Em nota, o Governo do Amazonas afirmou estar aberto a prestar esclarecimentos aos órgãos que conduzem a investigação e reafirmou que preza pela transparência e correta utilização dos recursos públicos.

Leia Mais:

Interpol identificou que verba da saúde do AM foi enviada ao exterior

Vice-governador do AM é alvo de buscas na 2ª fase da Operação Sangria