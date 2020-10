Marcelo Amil diz que irá garantir os direitos dos servidores públicos

Amil afirmou que os servidores são importantes ferramentas para o funcionamento do Estado | Foto: Divulgação

Manaus - Em comemoração ao Dia do Servidor, nesta quarta-feira (28), o candidato a prefeito de Manaus Marcelo Amil (PCdoB) afirmou que os servidores públicos são peças fundamentais para engrenagem da cidade. O candidato também defendeu que é necessário fortalecer os serviços públicos prestados em diversos setores.

“Ser servidor público é uma honra e um objetivo de muitos, por isso esse dia tem que ser comemorado. O esforço de passar noites sem dormir para ser admitido em um concurso público, que muda a vida da pessoa e da sua família, deve ser recompensado com reconhecimento e respeito. Chega de rótulos, de sofrimento com a não reposição de funcionários, chega de colocar a incompetência do gestor na conta dos servidores”, defendeu Marcelo Amil.

O candidato do PCdoB disse ainda que vai garantir a progressão salarial anual, conforme determina a Lei Nº 12.772. "Hoje é um dia de reflexão e de dialogar com a sociedade sobre os efeitos da reforma administrativa. Mais do que a retirada de direitos dos servidores, a medida também fere a qualidade do serviço público. A gestão pública deveria oferecer um serviço de qualidade para não obrigar a população a recorrer à iniciativa privada".

Marcelo Amil ainda declarou que é, justamente, nesse momento de pandemia que se evidencia a necessidade de reforçar e fortalecer os serviços públicos, em todas as áreas.

“Estabilidade não significa zona de conforto. O trabalho dos servidores públicos os torna verdadeiros republicanos, que independente de qual governo esteja no poder ou da situação do País, eles estão fazendo a máquina do estado funcionar. Um exemplo disso é a pandemia do Novo Coronavírus. Mesmo com o risco de contaminação, os servidores mão arredaram os pés dos hospitais. Os professores duplicaram a carga de trabalho para levar a Educação aos alunos, que assistiam as aulas de casa. Nossos servidores demonstram que são lutadores prontos para a guerra”, falou o candidato.

Uma das propostas do candidato é garantir o respeito aos direitos adquiridos pelos servidores e pela população. Segundo ele, a estabilidade permite ao trabalhador ter segurança em desempenhar sua função, sem pressão política.

"Nesse dia desejo todas as minhas felicidades e apoio a quem trabalha no serviço público. O Brasil não poderia viver sem esse trabalho, que é fundamental à democracia. Muita força aos que desejam fazer parte do funcionalismo público porque sua vez vai chegar”, concluiu Marcelo Amil.

