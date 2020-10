José Ricardo propõe ações para valorização de servidores públicos

O candidato disse que a valorização dos profissionais é apenas um passo para a melhoria dos serviços oferecidos pela Prefeitura | Foto: Divulgação

Manaus - A valorização do servidor público municipal é uma das pautas da política de gestão do candidato a prefeito de Manaus Zé Ricardo (PT) e de sua vice, Marklize (Psol). Nesta quarta-feira (28), Dia do Servidor Público, os candidatos aproveitaram o minicomício realizado na Zona Sul para parabenizar a categoria.

Na ocasião, eles afirmaram que a melhor forma de homenagear os profissionais é a com a implementação de uma política de valorização profissional, garantindo seus direitos trabalhistas, condições adequadas de trabalho e remuneração, além da realização de novos concursos no Município.

“Os servidores são fundamentais na gestão pública, enquanto agentes na construção social. São profissionais que precisam ser valorizados, com plano de cargos e carreiras, salários dignos e condições adequadas de trabalho. Mas o que vemos nos últimos anos são categorias lutando por melhorias trabalhistas, como no caso dos profissionais da educação, e outras cobrando convocação de aprovados em concursos. Na área da saúde, a situação é mais gritante ainda, por conta da terceirização. Empresas que atrasam os salários dos funcionários, que trabalham sem segurança em plantões dentro dos hospitais. Meu compromisso, é mudar essa realidade”, declarou Zé Ricardo.

Ele também irá realizar novos concursos públicos, ampliando os quadros de servidores em várias áreas do Município, porque sabe que essa é a única via legal de ingresso no serviço público. Além disso, fiscalizará o cumprimento dos contratos com as empresas terceirizadas, para que não haja atraso nos salários e sejam cumpridos os direitos trabalhistas dos terceirizados; e implementará programa para a contratação de pessoas com deficiência.

Para o candidato, a administração de Manaus precisa ser inovadora, trazendo o cidadão e cidadã para dentro do processo de decisão das prioridades de ações do Município. “É necessário otimizar os recursos, valorizar os servidores e garantir os serviços prestados pela Prefeitura, desburocratizando, por exemplo, o atendimento à população”.

Assim, ele ampliará os serviços de autoatendimento; revisará processos administrativos internos, a fim de gerar economia de tempo e de recurso; modernizará todos os sistemas de gerenciamento e serviços prestados pela Prefeitura; além de atualizar cadastro mobiliário e imobiliário de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

José Ricardo propõe oportunidades para jovens esportistas de Manaus

José Ricardo propõe Parque Tecnológico para geração de emprego