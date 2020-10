Henrique Oliveira retorna a vida política com candidatura a vereança

Oliveira foca em reconstruir sua imagem, após o envolvendo de seu nome na cassação do ex-governador do Estado do Amazonas José Melo | Foto: Divulgação

Manaus - Com uma ampla carreira de atuação política durante os últimos 40 anos, Henrique Oliveira (Pros) retorna ao cenário político amazonense. Desta vez, o comunicador tenta uma vaga entre as 41 existentes na Câmara Municipal de Manaus (CMM) no pleito deste ano, sendo o candidato com maior recurso para campanha, após doação de R$ 200 mil, feita pelo partido.

O candidato, que em 2008 foi eleito o vereador mais votado da CMM, afirmou que a tentativa em se eleger a vereança novamente, após já ter passado pelos cargos de deputado federal e vice-governador do Estado do Amazonas, ocorre por acreditar que as mudanças devem ser feitas, primeiramente, a nível municipal para que então, alcance a esfera estadual e federal. Segundo Oliveira, ele é capaz de atuar para isso.

"Nós só vamos mudar o Brasil, mudando os municípios. Nós moramos nos municípios, as mudanças precisam partir daí. O Brasil é um grande país, mas só vai mudar se as mais de cinco mil cidades fizerem o seu dever de casa, tendo bons vereadores, honestos e experientes, e prefeitos honestos e competentes. E também me candidato para sentir o gosto de atuar como vereador", destacou.

Em 2019, após superar o escândalo da cassação da chapa de José Melo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ocorrido em 2017, quando atuava como vice-governador, Oliveira conseguiu parecer favorável do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) para manter seus direitos políticos e poder se candidatar às eleições deste ano. Até então, o ex-governador estava inelegível por oito anos.

Oliveira relatou que pagou caro pelo erro de terceiros. Sofrendo com ameaças de morte e perseguição política, que o impediu de cumprir completamente seus mandatos anteriores, mas nunca desistiu de seguir suas pretensões políticas.

"Mesmo sendo perseguido, perdendo meu mandato e correndo atrás de deputado federal. Eu me envaideço muito de ter sido o 14º deputado federal mais atuante do Brasil em 2014, o primeiro do Amazonas que abriu mão do 13º, 14ºsalário e o que menos gastou verba parlamentar. Eu acho que ainda posso colaborar muito", afirmou o candidato.

Alguns de seus principais Projetos de Lei aprovados foram a instituição da Semana Municipal de Conservação do Livro e Material Didático, o Dia de Proteção aos animais e a , além disso, foi relator da prorrogação da Zona Franca de Manaus até 2073, que garantiu a geração de emprego e renda para mais de 150 mil famílias.

O que há de novo?

O candidato afirmou que irá exercer ativamente as funções do cargo e que esta é a grande oportunidade que Manaus tem de melhorar a qualidade da CMM, com candidatos experientes e qualificados que podem contribuir para a melhoria e o desenvolvimento da capital. Oliveira também afirma que os vereadores devem atuar na fiscalização

"Hoje, o que eu pretendo é colocar toda essa minha experiência a serviço da Câmara dos Vereadores. O vereador tem que fiscalizar, ele não constrói ponte, viadutos, creches, mas fiscaliza a utilização do dinheiro público. Eu serei um vereador totalmente atento a esse tipo de gasto público, para saber onde está sendo gasto o dinheiro que é arrecadado com impostos, taxas e tributos", afirmou.

Durante a campanha eleitoral deste ano, Oliveira, que já é conhecido pela população manauara, aposta em sua boa relação com o povo, realizando visitas às comunidades e reconstruindo sua imagem na política. Além disso, o candidato também relembra seu histórico de atuações, com os principais Projetos de Lei aprovados, dando a entender que possui as características de um vereador apto ao cargo, já citadas por ele, como qualificação e experiência.

