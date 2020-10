José Ricardo promete política de incentivo à leitura na Prefeitura

O candidato garantiu a aplicação da lei estadual que determina desconto de livros comprados pelos professores | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus José Ricardo (PT) afirmou que irá implantar política de incentivo à leitura na Prefeitura, com biblioteca e bibliotecário em todas as escolas, que abrirão aos finais de semana para os alunos e a comunidade. O candidato também propôs a aplicação da lei de desconto de livros para professores, de sua autoria e também a construção de mais bibliotecas nos bairros da cidade.

“A leitura, o conhecimento e a educação são caminhos que levam ao desenvolvimento e que formam cidadãos conscientes do seu papel na transformação da sociedade. Temos que estimular os estudantes e os jovens a lerem mais. Para isso, precisamos ter mais bibliotecas funcionando nas escolas e acessíveis nas comunidades. Iremos aplicar a Lei Estadual no 63/15, de minha autoria, que dispõe sobre o Programa de Universalização de Bibliotecas, para que toda escola tenha uma biblioteca, um bibliotecário e, ao menos, um livro por aluno. E iremos implantar mais bibliotecas para a população, nos bairros”, declarou Zé Ricardo.

Ele também garantiu a aplicação da Lei Estadual 187/2013, de sua autoria, que determina desconto de livros comprados pelos professores. E mais: irá implementar o Programa Bairro em Obras, priorizando construções de baixo custo, como instalação de bibliotecas nas escolas, para os bairros e para zona rural; construção dos dois Centros Municipais do Idoso, nas zonas Norte e Leste, também dotados de bibliotecas; e, no Parque da Cidade Indígena, haverá uma biblioteca com literatura sobre a cultura e tradição desses povos.

