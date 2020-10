Pesquisa aponta reeleição de Andreson Cavalcante em Autazes

Andreson Cavalcante pode ser reeleito | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Pesquisa do Instituto Previsão registrada sob o nº AM-01173/2020, que apresenta números sobre a eleição em Autazes (a 108 km de Manaus), reforça que o prefeito Andreson Cavalcante (PSC) poderá ser reeleito com uma diferença significativa em relação ao segundo colocado, Thomé Neto (PTB).

De acordo com os dados, se a eleição fosse hoje, o atual prefeito seria reeleito com 49% dos votos espontâneos. Thomé Neto somou apenas 19% e Wanderlan Baixinho 9%, ocupando a terceira posição, empatado com André Correa, que registrou a mesma porcentagem.

Na pesquisa estimulada, Andreson Cavalcante bateu 56% e Thomé Neto 21%.

Rejeição

Indagados também sobre em quem não votariam de jeito nenhum, os entrevistados somaram 37% de rejeição em cima de Thomé Neto, enquanto que Andreson Cavalcante totalizou 26%.

Metodologia

O Instituto realizou uma pesquisa feita por amostragem estratificada por sexo e idade. As entrevistas envolvem toda a área urbana do município onde qualquer habitante com idade superior a 16 anos e morador do município teve a chance de ser entrevistado. A amostra foi dividida proporcionalmente ao número de moradores das zonas administrativas. Foi utilizado como base de cálculo o Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No último dia 26 de outubro, uma pesquisa feita pelo DMP/Tiradentes apontou que o atual prefeito, Andreson Cavalcante, poderá ser reeleito com a metade dos votos em relação ao segundo colocado, Thomé Neto.

Clique no link abaixo e veja a pesquisa completa:

Leia também:



Autazes ganha mais duas queijarias certificadas



História de Autazes: economia do leite destaca cidade do Amazonas