Alfredo e Conceição propõem implantar o ‘Chame’ na Prefeitura

Manaus - O compromisso de implantar o Centro Humanitário de Atenção à Mulher, espaço de apoio aberto a todas as mulheres e que reunirá em um único local, equipes multidisciplinares prestando acompanhamento na área da saúde, psicológica e de assistência social, na Prefeitura de Manaus, foi um dos compromissos assumidos por Conceição Sampaio (PSDB), candidata a vice-prefeita pela chapa de Alfredo Nascimento (PL).

O “Chame” foi idealizado por Conceição na condição de deputada estadual e teve seu trabalho premiado internacionalmente, inspirando, inclusive, municípios em outros estados. No Amazonas, na ocasião, o projeto atendeu a centenas de mulheres que precisavam de algum tipo de assistência, tanto em questões sociais, quanto jurídicas.

“Sou um prefeito do social e me orgulho de ter a Conceição ao meu lado por ela também ser uma pessoa que vem do social e melhor do que ninguém sabe o que precisa continuar e o que ainda precisa ser feito. E é uma mulher forte, batalhadora que se coloca no lugar de outras mulheres. A gente já conhece a Conceição parlamentar, agora vamos conhecer uma Conceição prefeita. O ‘Chame’, assim como todos os demais projetos voltados às mulheres, sem dúvida alguma, terá um papel importante dentro da nossa gestão”, ressaltou Alfredo.

Segundo Conceição, hoje mais de 40% das mulheres são provedoras dos seus lares no Amazonas, sendo a maioria em Manaus. Dessa forma, o “Chame" seria um espaço de atenção à mulher, porta de entrada e encaminhamento para serviços de saúde, psicólogos, advogados, entre outros profissionais.

“Hoje, dentro da Prefeitura de Manaus, já existe o serviço de apoio à mulher. Mas o ‘Chame’ vai ser algo ainda maior. Não será apenas para mulheres vítimas de violência doméstica, mas sim para todas aquelas que necessitarem de apoio. Será a porta de entrada, de encaminhamento. Quando eu fui deputada estadual implantei o ‘Chame’ na Assembleia e o resultado foi um serviço reconhecido internacionalmente e que inspirou Boa Vista (RR) a implantar também. Você mulher, precisou de ajuda? Chame”, destacou a candidata.

