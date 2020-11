Alberto Neto propõe criação de Auxílio Emergencial Municipal

O candidato afirmou que o benefício será de até R$300,00, em valor fixo por família | Foto: Divulgação

Manaus – O candidato a prefeito de Manaus, Alberto Neto (Republicanos) pretende implantar a criação do auxilio emergencial municipal, caso seja eleito para comandar a Prefeitura de Manaus em 2021. Segundo o candidato 100 mil pessoas devem ser beneficiadas com o pagamento do auxílio.



Segundo Neto, o auxílio deverá ser concedido às famílias que possuam renda mensal de até R$ 522,00 por pessoa.

“Vivemos um tempo de incertezas em que milhares de manauaras nem sequer sabem se vão comer no dia seguinte. Não vamos virar as cestas para isso. Com este projeto, vamos diminuir a injustiça social e devolver a dignidade ao povo de Manaus”, argumentou o candidato.

O candidato afirmou que o benefício será de até R$300,00, em valor fixo por família. No suposto cenário, cada família terá direito, ainda, a R$ 50,00 para cada integrante: cônjuge, criança de zero a 12 anos, e adolescente de 13 a 17 anos.

Serão igualmente beneficiados, com este mesmo valor, pessoas com deficiência (PCD) e idosas por família.

Os valores o Auxílio Emergencial virão do Fundo de Assistência mantido por doações, auxílios e contribuições de entidades e pessoas físicas ou jurídicas; ou por repasses e transferências de órgãos municipais, estaduais, federais ou internacionais.

“O Governo Bolsonaro matou a fome de muita gente mas ainda não foi suficiente. Por isso, na minha gestão, a prefeitura vai ajudar às pessoas que vão estar amparadas com o auxílio municipal, independente do tempo que dure a pandemia. Vamos dar às famílias, a chance de viver com dignidade, de ter comida na mesa, ou conseguir pagar as despesas da casa”, contou Neto.

O candidato também propôs a criação de bancos de empregos nos bairros em todas as zonas da cidade para disponibilizar vagas e contratação imediata de trabalhadores.

*Com informações da assessoria

