José Ricardo propõe programa "Nosso Auxílio" para geração de emprego

Manaus – O candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo (PT), propôs a criação do programa "Nosso Auxílio" como proposta para a geração de emprego e renda, em caráter emergencial.



Seguindo os moldes do Programa Bolsa Família, o candidato busca beneficiar mais de 77 mil famílias com R$180 mensais através do programa.

Segundo o candidato, o programa irá evitar que as famílias mais carentes passem fome na capital amazonense.



“Temos que ajudar as famílias que precisam colocar comida na mesa. Isso é urgente. Mas o foco da nossa gestão será na criação de oportunidades de trabalho e geração de emprego e renda, na emancipação dessas famílias beneficiadas. Esse é o meu compromisso com a população de Manaus", declarou José Ricardo.

Caso eleito, o petista pretende fomentar a Rede de Consumo Solidário e as Feiras de Economia Solidária, por meio da orientação empresarial, via Sebrae e outras instituições, facilitando o acesso ao microcrédito, equipamentos para a utilização na produção, cooperativas de compras.

O candidato também promete a implantação do programa de apoio a pequenos empreendedores e agricultora familiar; e revitalização da área rural de Manaus, com crédito de investimento, assistência técnica e garantia de preço.

