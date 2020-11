Em carreata, David e Rotta defendem regularização de terras

Os candidatos apresentaram as propostas da chapa para Manaus, caso sejam eleitos | Foto: Divulgação

Manaus – O candidato a prefeito David Almeia (Avante) e o seu vice, Marcos Rotta (Democratas), realizaram carreatas pelas ruas da Zona Oeste e Centro-Oeste da cidade.



Na ocasião, David apresentou proposta como a regularização fundiária de bairros e comunidades consolidadas e Rotta comentou sobre investimentos em obras de mobilidade urbana. As carreatas dos candidatos terminaram com um encontro entre eles na Ponta Negra.

Na carreata David, que começou na Compensa, o candidato prometeu uma política habitacional que vai criar bairros populares planejados e regularizar, com títulos definitivos de terras, em bairros e ocupações consolidadas em Manaus, a fim de dar segurança às famílias e combater a indústria das invasões.

David garantiu que, caso eleito, irá construir pelos menos dois bairros populares planejados em parceria com a Caixa Econômica Federal.

"Nós vamos dar dignidade e segurança às pessoas. Queremos regularizar as ocupações já consolidadas em nossa cidade e levar infraestrutura a esses locais, para que as pessoas que moram nessas áreas tenham acesso a água, luz, saneamento básico, urbanização, escolas, serviço de saúde e segurança", disse ele.

O ex-governador comentou que vai trabalhar com as autoridades municipais e estaduais em um projeto para a criação de um "pacto contra as invasões" de terrenos em Manaus.

Obras e mobilidade

Já Marcos Rotta, cuja carreata saiu do bairro São Geraldo, comentou que o Plano de Governo da dupla prevê obras destinadas a melhorar a mobilidade urbana, além da recuperação das ruas secundárias dos bairros e alargamentos de pistas e a construção de outros complexos viários.

"Além das obras de infraestrutura, eu o prefeito David vamos resolver muitos dos problemas hoje no trânsito de Manaus, com monitoramento e controle", disse o candidato a vice-prefeito.

Além das intervenções no sistema viário, o candidato prometeu que a chapa irá fiscalizar de perto a renovação da frota de ônibus em Manaus, com meta de 20% por ano.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Cresce 60% o número de cidades com mais eleitores que habitantes

David propõe inclusão de robótica em ensino de escolas municipais