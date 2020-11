Detran-AM autuou dez motoristas embriagados no sábado (31) em Manaus

Entre janeiro a setembro deste ano, 8,8 mil pessoas já foram vitimas de acidentes envolvendo motocicletas na capital amazonense | Foto: Divulgação

Manaus – Devido ao crescente número de acidentes de trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran- AM), intensificou a fiscalização de motocicletas na capital amazonense. O objetivo das ações é tentar diminuir os índices de pessoas acidentadas em motos.



Entre janeiro a setembro deste ano, 8,8 mil pessoas já foram vitimas de acidentes envolvendo motocicletas na capital amazonense.

Durante a operação realizada no último sábado (31) foram aplicados 190 autos de infrações por diversas irregularidades. A ação resultou em 37 veículos removidos, sendo 32 motocicletas.

A fiscalização também flagrou dez motoristas embriagados ao volante que foram autuados pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A ação concentrada na zona Leste de Manaus, região da cidade onde estão as duas principais vias com maior número de acidentes da cidade: Avenida Autaz Mirim e Alameda Cosme Ferreira.

Os agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) e os policiais militares do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) montaram a fiscalização na Avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova.

“As fiscalizações serão frequentes para fazermos cumprir as leis de trânsito, principalmente nas ações voltadas para as motocicletas, com o intuito da diminuição de acidentes. Vamos averiguar as condições de segurança, como pneu, retrovisor, descarga livre e também, a situação dos condutores, como a CNH e o uso obrigatório do capacete”, enfatizou Victor Mansur, coordenador-geral do Neot.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Detran-AM intensifica fiscalização durante fim de semana prolongado

Ponto facultativo mantém serviços essenciais em feriadão no AM