Alfredo Nascimento promete construir Parque do Idoso na Zona Leste

Manaus – O candidato a prefeito de Manaus pela coligação “Trabalho bom merece continuar", Alfredo Nascimento (PL), tem em seu plano de governo a continuidade da construção de mais espaços a idosos em Manaus.



O primeiro parque do Idoso foi criado por na gestão de Alfredo em área de 11 mil metros quadrados, com piscina térmica, ginásio coberto, auditório, pista de caminhada, salas de aula, dança e artesanato, lanchonete e restaurante.

“A melhor idade vai ficar ainda melhor e mais cheia de vida quando eu for eleito prefeito de Manaus. Em 2002, criei o Parque do Idoso e foi um dos meus melhores projetos, com um novo conceito de atendimento à terceira idade em Manaus, o primeiro equipamento público totalmente gratuito do país. E agora o Arthur Neto está construindo o segundo, graças a uma emenda da Conceição. Tenho um carinho muito grande pela terceira idade. Cuidar dos que um dia já cuidaram da gente é um compromisso que eu e a Conceição assumimos. E a revitalização e ampliação dos serviços do parque já está em meu plano de governo também”, ressaltou Alfredo.

Além da aproximação da família, com a convivência em um espaço amplo, confortável e seguro, o Parque Municipal do Idoso oferece diversificadas atividades de esporte, lazer e cultura.

“Eu e Conceição vamos expandir os benefícios do Parque Municipal do Idoso para a zona Leste para uma população que está disposta a viver com toda a intensidade, de acordo com suas possibilidades físicas, com a entrega de um espaço de convivência com a mesma qualidade e com cuidados especiais para ajudar a melhorar a qualidade de vida de milhares de idosos”, disse o candidato.

O novo espaço terá capacidade para atender 1.500 pessoas por mês em atividades esportivas e de lazer.

A estrutura prevê sede administrativa, pista de caminhada, mesa de jogos, academia ao ar livre, pergolado, laboratório de informática, sala de ginástica, ludoteca, playground e salas de aula.

*Com informações da assessoria

