Coronel Menezes promete programa de moradia popular em Manaus

Manaus – O candidato Coronel Menezes (Patriota) propôs realizar programa de moradia popular e regularização fundiária do país, durante caminhada no Conjunto Viver Melhor, Zona Norte, neste domingo (1)



De acordo com o candidato, há vários bairros e comunidades que precisam da regularização para que possam receber os serviços do poder público.

Coronel salientou a necessidade de uma parceria com o Governo Federal para reativar o Fundo Municipal de Habitação e promover cidadania e o reordenamento urbano.

"Setenta por cento da cidade não possui titulação definitiva. Queremos fazer um grande movimento para as comunidades que não recebem os serviços públicos passem a recebê-los", comentou. “Eu e o candidato Arimatéia somos experientes no assunto e queremos, sim, com apoio do Governo Federal fazer a diferença na vida das pessoas”, completou Menezes.

José de Arimatéia é Administrador e Teólogo, exerceu o cargo de subsecretário Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, em 2017/2020. Na época, realizou um ousado projeto de regularização fundiária, em Manaus, no qual beneficiou mais de 22 mil famílias, além de desenvolver projetos de moradias populares que contou com aporte financeiro do Governo Federal. Ele também já foi consultor da área em algumas cidades brasileiras como Guarulhos e (SP) Porto Velho (RO) e para o estado de Santa Catarina.

"Os títulos definitivos entregues à população transformam os antigos posseiros em proprietários de suas terras, com base na Lei Federal 13.465/17, que trata sobre a regularização fundiária em áreas de ocupação consolidadas, sejam públicas ou privadas. Eu, na Câmara Municipal, e Menezes, na Prefeitura, iremos sim fazer um trabalho eficaz e dar dignidade as famílias", finalizou.

