Comício informal de Boulos gera aglomeração em São Paulo

Brasil - Um evento público promovido pelo candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) gerou uma grande aglomeração no Largo do Batata, em São Paulo, neste domingo (1). Em fotos publicadas nas redes sociais, diversas pessoas não respeitaram o isolamento social, apesar de seguirem a recomendação do uso de máscaras.

De acordo com a coordenação da campanha, a ideia inicial era distribuir materiais como adesivos e panfletos para apoiadores na reta final, mas a reunião atraiu um público maior que o previsto. Nos comentários das postagens, alguns apoiadores reclamaram da falta de cumprimento de medidas de distanciamento social para evitar contaminação pelo novo coronavírus.

O evento, anunciado nas redes sociais do candidato como o "Mutirão da Virada", reuniu os deputados federais Sâmia Bomfim e Glauber Braga, e o deputado estadual Carlos Giannazi, do mesmo partido político de Boulos. A Justiça Eleitoral não veta a realização de comícios ou de reuniões partidárias, mas orienta o cumprimento de medidas sanitárias e deixa claro que atos do tipo não são atualmente recomendados.

