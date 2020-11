Nicolau planeja edital para ajudar associações voltadas para jovens

O candidato propõe ainda credenciar as academias que realizam trabalhos sociais | Foto: Grazielle Fernandes

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus Ricardo Nicolau (PSD) apresentou o plano para incentivar projetos sociais voltados ao esporte e à socialização dos jovens, com a recriação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Será lançado um edital público para credenciar academias e associações que fazem trabalho social nos bairros e comunidades de Manaus. Com o incentivo direto da prefeitura, essas ações serão incentivadas e ampliadas para que mais jovens pratiquem esportes e se afastem das drogas e da criminalidade.

“Quando a prefeitura de Manaus desativou a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ela acabou com uma das principais ferramentas para ajudar a manter o jovem longe da criminalidade. Esse é mais um dos muitos erros que a próxima gestão vai precisar consertar. Vamos lançar o edital e credenciar as academias que já realizam um trabalho social importante. É poder levar o jiu-jitsu, o judô, o esporte para as escolas. O esporte traz saúde, disciplina e cria uma oportunidade profissional”, destaca Ricardo Nicolau.

“Manaus já viu exemplos do que o esporte pode fazer pela vida das pessoas. Já viu atletas que saíram de comunidades com alto índice de violência e se tornarem grandes campeões”, completou.

Com o fim da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Ricardo Nicolau aponta que complexos esportivos foram abandonados pela prefeitura nos bairros de Manaus e tomados por grupos que cobram para as pessoas frequentarem.

“Nossa gestão vai enfrentar o problema e devolver para as pessoas o que é delas. Vamos garantir que toda a população possa usar. Nossa gestão não será omissa. Vamos estar presentes no dia-a-dia da cidade, enfrentando todos os desafios”, assegurou Ricardo Nicolau.

*Com informações da assessoria

