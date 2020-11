Senador Eduardo Braga retoma atividades após enfrentar a Covid-19

O parlamentar informou que chega a Manaus na noite de quinta-feira (05) | Foto: Divulgação

Manaus - O senador Eduardo Braga (MDB/AM) retomou, nesta terça-feira (03/11), suas atividades após mais de 20 dias em tratamento contra a Covid-19. Além de agradecer a solidariedade e as orações de amigos e admiradores, o parlamentar alertou para os perigos da enfermidade que já vitimou mais de 160 mil cidadãos no Brasil. Entre eles, mais de 4,5 mil no Amazonas.

“Essa doença é traiçoeira. Precisamos tomar cuidado e nos proteger. Assim que houver vacina, seja de onde ela vier, mas com aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), acho que todos devemos tomar”, disse o senador em vídeo publicado nas redes sociais.

“A Covid-19 tem uma evolução geométrica. Da noite para o dia, você se vê enfrentando os desafios. Quero aqui, também, prestar minhas condolências a todos que perderam amigos, familiares e entes queridos para essa doença”, completou.



O parlamentar participou da reunião remota de líderes do Congresso Nacional e, no vídeo, adiantou seu voto favorável à derrubada do veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamento.

“Quero, mais uma vez, reassumir meu compromisso com os trabalhadores. Salvar empregos e empresas é fundamental. Nós teremos muitos desafios em 2021”, declarou.

Na mesma ocasião, o parlamentar informou que chega a Manaus (AM) na noite de quinta-feira (05/11) para “contribuir no enfrentamento da Covid-19 e dos efeitos econômicos ocasionados pela pandemia”.

“O meu abraço a todos os queridos amigos que se preocuparam com a minha saúde e fizeram correntes de orações. Já estamos prontos e bem”, reiterou Eduardo Braga.

Veja o vídeo:

