Durante pandemia, Aleam fecha contrato milionário com gráfica

Manaus - Um contrato de R$ 6,7 milhões foi firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e uma gráfica, em janeiro deste ano, com duração de 12 meses, a partir de março, período em que a pandemia do coronavírus alcançou a capital amazonense. O alto valor do contrato, que pode ou não ser gasto em sua totalidade, levantou questionamentos sobre a necessidade do órgão destinar milhões a serviços gráficos.

O contrato originou-se de um processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial 0018/2019, realizado em dezembro de 2019, que contou com a participação de 12 empresas e a escolha da empresa fornecedora de serviços gráficos foi devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do Poder Legislativo em janeiro deste ano. O contrato é por valor de estimativa de gastos e os pagamentos são efetuados de acordo com o valor utilizado, determinado pela gráfica.

Acusado por portais locais de utilizar os serviços gráficos para promover campanhas de aliados, o presidente da Casa Legislativa, Josué Neto (PRTB), afirmou que as acusações não têm qualquer tipo de fundamento e que o valor com esse tipo de despesa pôde ser visto em outras ocasiões, durante os anos em que chefiou a Assembleia.

“[As acusações] Não têm fundamento. Nos anos anteriores que estive na presidência, principalmente em 2013 e 2014, tivemos valores proporcionais. Em 2015 e 2016, devido à alta crise econômica brasileira, não utilizamos o contrato”.

Para o cientista político Jack Serafim, diversas despesas com o sistema político, como os gastos com gráficas, são dispensáveis e poderiam ser destinadas a outros serviços, principalmente, como investimento em políticas públicas de benefício à população.

“Estamos em um período de pandemia, então como explicar um gasto tão grande nesse tipo de serviço quando temos tecnologia suficiente para eliminar alguns processos gráficos, até como o gasto do papel. É necessário que sejam gastos menos recursos com a máquina pública e mais com políticas públicas”, afirmou.

Destino indefinido

Desde o início do contrato até o presente momento, a Assembleia executou somente 28% do referido contrato, pouco mais de R$1,8 milhão, divididos entre os meses de março, setembro e outubro deste ano, sendo este último mês o que concentrou maior gasto, com cerca de R$ 1,3 milhão.

Nas nove notas fiscais disponíveis no Portal da Transparência do Estado do Amazonas, não há, no entanto, especificações sobre a que tipo de serviço os valores foram destinados, limitando-se à descrição de “fornecimento de materiais gráficos”. Em nota, a assessoria do presidente da Casa Legislativa informou que os serviços prestados foram de materiais gráficos de expediente, de divulgação de atividades, de material gráfico necessário para a execução das atividades das diretorias da Escola do Legislativo, de saúde e de assistência social.

Outros contratos milionários

Contratos milionários e sem explicação são comuns na Aleam. Em maio deste ano, o presidente da Casa Legislativa também teve que se explicar publicamente, após questionamentos sobre a renovação de um contrato de R$1,6 milhão com uma empresa de buffet, durante o período de março a maio, quando Manaus estava passando pelo pico da pandemia e as atividades na Assembleia estavam suspensas. Os pagamentos à empresa, realizados apenas em fevereiro e março, chegaram a somar mais de R$143,2 mil.

Ainda neste ano, no mês de agosto, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) autuou o presidente da Casa Legislativa sobre um contrato de R$9,5 milhões, com uma empresa de design e publicidade, firmado sem que fosse realizado um processo de licitação.

