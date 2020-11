José Ricardo propõe integração de segurança no Amazonas

O candidato também afirmou que em sua gestão a Guarda Municipal estará mais próxima da polícia | Foto: Divulgação

Manaus - A implementação da política de cooperação pública entre Governo Federal, Estadual e Municipal, com pontos de apoio à polícia dentro das estruturas municipais, é uma das principais propostas do candidato a prefeito de Manaus, Zé Ricardo (PT), na área da segurança pública.

O candidato pretende implantar o Plano Municipal de Segurança Pública Cidadã para Manaus, com valorização e ampliação da guarda municipal, para estar sempre presente nas escolas, terminais e até UBSs; além da vigilância eletrônica e revitalização de praças e áreas degradadas.

“A prefeitura precisa fazer sua parte e Manaus terá uma segurança cidadã. Mesmo que a Prefeitura não tenha essa obrigação, porque é de responsabilidade do Estado, mas podemos ajudar. Para isso, estamos propondo uma política de cooperação entre os três entes públicos. Entendemos que a guarda municipal pode ter uma função mais ampla, contribuindo com a segurança das pessoas, mas precisa estar em sintonia com a polícia, que pode estar mais presentes nos órgãos municipais, por exemplo, para poder enfrentar os crimes”, explicou Zé Ricardo.

Ele afirmou ainda que, em sua gestão, a guarda municipal será valorizada, com novo concurso, modernizada, equipada e estará mais preparada para atuar junto às escolas, nas praças, nos terminais de ônibus e até em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), contribuindo e orientando, coibindo abusos, vandalismo, sendo um instrumento importante para ajudar na segurança pública. “Para isso, não necessariamente precisa estar armada, se tiver atuação mais próxima com a polícia, de modo que possa acioná-la sempre que precisar”.

Ainda como parte da Segurança Cidadã, também estão previstos: criação de uma Central de Monitoramento dos bairros, com instalação de câmeras de vigilância em locais que apresentam maiores índices de vulnerabilidade, além de vigilância eletrônica na área central e em pontos turísticos e revitalização da iluminação pública na cidade, prevenindo crimes.

*Com informações da assessoria

