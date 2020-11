Ricardo Nicolau quer valorização do turismo no pós-pandemia em Manaus

Ricardo Nicolau também planeja criar o programa ‘Visite Manaus’, que pretende fortalecer a cadeia do turismo e consolidar a cidade como destino turístico | Foto: Lucas Silva

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), planeja incentivar o turismo como alternativa econômica para a cidade no pós-pandemia. Uma das ações propostas pelo candidato será a criação da Rede de Turismo de Manaus, que vai incentivar pacotes turísticos especiais com roteiros gastronômicos, além de um calendário anual com eventos diversos.

“Manaus tem um potencial turístico sem igual, mas que precisa de um bom planejamento e estratégia para ser bem aproveitado. O nosso turismo precisa se tornar uma matriz econômica capaz de gerar emprego e renda. Vamos colocar em prática o nosso Plano Municipal de Cultura e Turismo, reativar o Fundo de Turismo e criar roteiros gastronômicos, dentro de um calendário anual com eventos diversos, aproveitando as potencialidades amazônicas e incentivando o turismo verde”, explicou Ricardo Nicolau.

Programa Visite Manaus

Ricardo Nicolau também planeja criar o programa ‘Visite Manaus’, que pretende fortalecer a cadeia do turismo e consolidar a cidade como destino turístico. “Com este programa, vamos fazer com que toda a cadeia de hotéis, restaurantes, transporte de passageiros e pontos turísticos cresçam verdadeiramente para gerar desenvolvimento, atraindo turistas de dentro e de fora do país para conhecer a grande metrópole da Amazônia brasileira”, garantiu.

Memorial do Encontro das Águas

Uma área que deve receber atenção especial do candidato é a Ponta das Lajes, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

Na gestão do hoje deputado estadual, Serafim Correa, o arquiteto Oscar Niemeyer chegou a elaborar um projeto chamado Memorial do Encontro das Águas. A ideia, segundo o candidato, era construir um mirante de 45 metros de altura, com uma vista privilegiada para o Encontro das Águas.

Para isso, a prefeitura deve melhorar a infraestrutura do acesso ao local e parceria com a iniciativa privada para trazer atrativos como uma praça de alimentação ou um grande restaurante.

“ Acho que as boas ideias precisam ser aproveitadas. Este projeto do Oscar Niemeyer, um dos seus últimos em vida, pode virar um grande case turístico para Manaus. Vamos estudar a melhor maneira de conseguirmos tirar do papel e colocar em prática um projeto que pode mudar a história do turismo em Manaus”, disse.

Perto do segundo turno



Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, em recentes levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como o candidato que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

Coligação

O candidato lidera a Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, que tem como candidato a vice-prefeito o médico uro-oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP). O grupo reúne cinco partidos (PSD, PP, Solidariedade, PSB e PDT) e possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.

