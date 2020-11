Bolsonaro volta a pedir voto para Menezes durante live presidencial

Bolsonaro já havia pedido voto para Menezes em outras lives presidenciais | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a live presidencial desta quinta-feira (05), o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a pedir votos para seus candidatos a vereadores e prefeitos pelo país. Ao final, o chefe de Estado mostrou o “santão”, panfleto publicitário gigante, de Menezes afirmando, na ocasião, que o coronel se afastou da Suframa para concorrer ao pleito deste ano, que em razão da pandemia irá ocorrer, no dia 15 de novembro.

A live presidencial é realizada todas às quintas-feiras a partir das 19h, horário de Brasília, momento em que é feito a prestação de contas do mandado do presidente. Semanas atrás, Bolsonaro declarou que iria usar os últimos quinzes dias que antecedessem ao pleito para fazer campanha de seus candidatos.

“Eu tenho um candidato em Manaus, Coronel Menezes, que está beliscando o segundo turno. O estado do Amazonas é importante e Manaus está no coração do Brasil. Ele poderá colaborar e muito para o Amazonas”, comentou o presidente.

Desde o início da campanha, Bolsonaro vinha dando sinais, mesmo que subliminar, sobre seu apoio ao coronel Menezes, que disputa o pleito municipal pela primeira vez. Menezes passou 30 anos no Exército Brasileiro, foi diretor de uma instituição financeira e, mais recentemente, foi superintendente da Zona Franca de Manaus.

