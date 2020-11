Alberto Neto propõe abrir concorrência para a concessão de água

Alberto Neto reafirmou a importância de se oferecer um serviço de qualidade | Foto: Divulgação

Manaus - Durante o debate entre os candidatos à Prefeitura de Manaus, realizado pela TV Norte, nesta sexta-feira (6), o candidato Alberto Neto (Republicanos) afirmou que é necessário que Manaus reveja o contrato da concessionária que atualmente abastece a rede de água e esgoto.

“Manaus está entre as piores capitais em relação ao saneamento básico. Como deputado assinei o marco legal do saneamento básico, sei da importância de oferecermos um serviço de qualidade para nossa população. Vamos rever esse contrato da concessionária que presta um péssimo serviço. Manaus é o lugar que tem mais água doce do planeta e falta água na cidade. A concessionária cobra taxa de esgoto sem dar o devido tratamento de esgoto. Temos que ter coragem de mudar essa realidade, pois a cada 1 real investido em saneamento básico, economizamos R$ 4,00 na saúde”, disse.

Atualmente, a cidade de Manaus possui apenas 12,25% de coleta de esgoto do Índice de Atendimento Total de Esgoto (IN056), deixando-a na posição de 96ª entre 100 municípios estudados, estando à frente apenas de Macapá, Porto Velho, Santarém e Ananindeua.

Um dos projetos do Capitão Alberto Neto é abrir a concessão para mais empresas para que o cliente escolha qual a melhor empresa para ele.

“Abrindo concorrência iremos diminuir valores e aumentar a qualidade ofertada, pois se o cliente não quiser mais aquela empresa troca para a concorrente”, explicou o candidato a prefeito.

