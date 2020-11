Capitão Alberto Neto planeja incentivar o uso da bicicleta em Manaus

Esse foi o tema da reunião dos candidatos com representantes do movimento Pedala Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O incentivo ao uso da bicicleta está no projeto de governo da Manaus Inteligente, do candidato a prefeito Capitão Alberto Neto e o vice, Orsine Jr., da Coligação Aliança por Manaus (Republicanos/PMN/PTB).

Esse foi o tema da reunião dos candidatos com representantes do movimento Pedala Manaus, de quem receberam uma carta de sugestões para incentivar ainda mais a prática na cidade.

“Estamos felizes por receber os representantes do Pedala Manaus. Dentro do escopo das cidades inteligentes há o uso da bicicleta. Quanto mais moderna a cidade, mais se usa a bicicleta”, disse Capitão Alberto Neto.

Modal de transporte seguro

O movimento formulou a carta para apresentar a bicicleta como um modal de transporte seguro tanto para motoristas, quanto para quem pedala.

“Quando olhamos as propostas de governo de vocês, algumas delas estão nesta carta. Com essa carta de 42 sugestões de compromissos nós, do Pedala Manaus, nos colocamos à disposição dos candidatos para ajudar na mobilidade urbana da nossa cidade. Nossa bandeira é a bicicleta”, disse Paulo Aguiar, representante do movimento.

Ao assinar a carta de compromissos do Pedala Manaus, o Capitão Alberto Neto citou a vocação que Manaus para a fabricação de bicicletas.

“A bicicleta é uma das marcas do nosso mercado. Nós exportamos bicicletas. Já é uma vocação nossa, devido nossa indústria que mais fabrica nas Américas. O que precisamos é incentivar o uso delas”, comentou o Capitão Alberto Neto.

Orsine Jr. também viu com bons olhos a iniciativa do Pedala Manaus, e pontuou que “a questão da mobilidade sustentável resolve três problemas: saúde, poluição e transporte”.

“Temos coragem para fazer as mudanças que Manaus precisa. São compromissos pessoais, nossos, discutir essa questão da mobilidade sustentável”, disse Orsine, evidenciando que a prefeitura do Capitão Alberto Neto, dentro de uma gestão compartilhada, vai abrir um canal de comunicação com a população para a solução dos problemas da cidade.

O Pedala Manaus

O Movimento Pedala Manaus é uma iniciativa da sociedade civil que surgiu espontaneamente em janeiro de 2010 quando um grupo de estudantes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) começou a se reunir para pedalar na capital.

Desde então, o movimento tem promovido ações e trabalhado para a promoção da bicicleta como meio de transporte, participando de discussões para a formulação de politicas de ciclismo urbano, informa a iniciativa em seu site oficial (pedalamanaus.org).

*Com informações da assessoria

