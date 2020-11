No Tinder, vice de Romero Reis discute propostas com público feminino

O vice de Romero Reis está fazendo sucesso no app | Foto: Divulgação

Manaus - Eduardo Costa, vice do candidato a prefeitura de Manaus, Romero Reis, investiu no Tinder para divulgar as propostas do partido NOVO. O próprio Eduardo conversa com as eleitoras desde a última sexta-feira (6), e recebeu mais de 300 ‘matchs’, solicitações de contatos por mulheres.

Ao analisar os aplicativos de relacionamentos, o Tinder foi escolhido por segmentar o público por gênero (masculino, feminino e outros).

Como a maioria do eleitorado manauara é composto por mulheres (52,9% que equivale a 704,2 mil votantes), os candidatos optaram pelo aplicativo para disseminar suas propostas, atingindo a maior quantidade de votantes em menor tempo.

Conversa do vice com eleitora | Foto: Divulgação

“Quem conversa comigo, falo do projeto do vale creche para pais e mães que não tem onde deixar os filhos pequenos enquanto trabalham; falo da construção de 5 mil mordias dignas para as pessoas de baixa renda que moram alugado ou em áreas de risco''.

''Falo da aplicação de asfalto de qualidade que vai durar 15 anos e não apenas alguns meses”, explicou Eduardo Costa, que celebra a aprovação do público feminino às propostas e as declarações de voto.

Sendo o Tinder um aplicativo para relacionamentos (amizade e namoro), algumas mensagens têm cunho pessoal, mas o candidato desenvolveu uma estratégia própria para explicar o motivo da sua presença no aplicativo.

“Quem me conhece pelo Tinder tem automaticamente acesso aos meus dados pessoais nas outras mídias, que revelam entre outros pontos que sou bem casado há um ano. Algumas, inicialmente, ficam meio entristecidas”, declarou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Romero aposta em gravação do programa eleitoral com smartphone

Em Manaus, Romero irá prestigiar evento de deputado federal do Novo