Ricardo Nicolau lidera a maior carreata da campanha na Av. das Torres

Milhares de pessoas participaram da carreata | Foto: divulgação





Mais de mil pessoas participaram, na manhã deste domingo (8), da carreata organizada pela equipe de campanha do candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau. O vice, Dr. George Lins, e os candidatos a vereador, além de lideranças comunitárias e apoiadores de todos os bairros da capital, também estiveram presentes.

O grande número de participação espontânea surpreendeu a organização do evento e comprovou que a 'Onda 55' na reta final da eleição vai levar o candidato ao segundo turno.

“É uma carreata revigorante de quem quer a mudança em Manaus. E foi como fizemos em toda a campanha: sem os velhos caciques. Apenas pessoas comuns, que querem uma prefeitura mais atuante, mais perto da sua rua, do seu bairro. Temos um desafio grande pela frente a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E ele começa com a gente chegando ao segundo turno no próximo domingo”, vibrou Ricardo Nicolau.

Antes da carreata, Ricardo Nicolau conversou com os participantes sobre a importância das ações de prevenção ao coronavírus e o respeito aos moradores da área e ao trânsito no local, mesmo com a carreata sendo realizada num domingo de manhã, quando o fluxo de carros é menor. Durante toda a campanha, enquanto muitos candidatos optaram por ataques pessoais e notícias falsas através de blogs comprados, Ricardo Nicolau foi muito elogiado pela consistência dos projetos para saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública e geração de emprego.

“Os caciques de sempre se uniram para atacar a nossa candidatura. Nos atacam na televisão, nas redes sociais e nos atacam covardemente com panfletos apócrifos jogados nas ruas. Atacam não só a mim, mas também a minha família”, ressaltou Ricardo Nicolau, referindo-se aos papeis distribuídos anonimamente na cidade com ofensas ao candidato e à sua família. A Polícia Federal vai investigar a ação.

Perto do segundo turno

Ricardo Nicolau foi muito elogiado pela consistência dos projetos para saúde, educação, mobilidade urbana | Foto: divulgação





Segundo todas as pesquisas registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ricardo Nicolau é o candidato que mais cresce nas intenções de voto. O Ibope, um dos institutos mais respeitados da América Latina no segmento, a Perspectiva e a DMP/Tiradentes, duas das principais da Região Norte, apontam que Ricardo Nicolau está empatado tecnicamente em segundo lugar. Já o Instituto iMarketing, em recentes levantamentos, coloca Ricardo Nicolau como um dos candidatos que mais cresceu em engajamento nas redes sociais.

*Com informações da assessoria