José Ricardo diz que Manaus terá internet de alta qualidade

O candidato aproveitou carreata para reafirmar propostas para melhoria da economia local | Foto: Divulgação

Manaus - Radicalizar a inclusão digital e melhorar a vida nos bairros, com o projeto Manaus 5G, são algumas propostas reafirmadas pelo candidato a prefeito de Manaus José Ricardo (PT) durante carreata na manhã deste domingo (8), na Zona Norte de Manaus.

Na ocasião, o candidato afirmou ainda que, na sua gestão, abrigos de ônibus, terminais, praças, parques, escolas, hospitais e demais órgãos públicos estarão conectados com internet de alta qualidade.

“Todos os bairros conectados; pequenas, médias e micro empresas, todas conectadas. O Polo Digital Fortalecido. Escolas, casas, pessoas conectadas, com internet de alta qualidade. Isso é possível, quando implantarmos o Programa Manaus 5G”, declarou José Ricardo.

O candidato destacou que essa mudança de realidade irá fortalecer o comércio e a economia local, bem como mudará para melhor a rotina nas escolas, nos hospitais e na segurança pública.

O Governo Federal realizará o leilão da tecnologia 5G nos primeiros meses de 2021. Assim, ele disse que é preciso se preparar para que Manaus saia na frente, sendo uma das primeiras capitais a usufruir dessa tecnologia revolucionária, que vem para mudar o uso da internet, trazendo muitas possibilidades para as pessoas, empresas e também para as cidades.

“A internet na cidade é ruim e muito cara, mas indispensável na vida das pessoas, das empresas e das cidades, melhorando o trânsito, a segurança, a educação e a saúde pública. Vamos entrar nesse novo tempo, da Manaus 5G. Vai ter povo no segundo turno, com o Homem da Kombi”.

Por isso, está propondo Central de Monitoramento dos bairros, com instalação de câmeras de vigilância nos locais que apresentam maiores índices de criminalidade; política de informação e informática em saúde, para prover recursos e interligar os estabelecimentos assistenciais de saúde à Unidade Gestora Municipal, com o uso de registro eletrônico de usuários, bem como do cartão SUS com regulação em Saúde.

E mais: internet em todas as escolas; programa para auxiliar a obter patentes de pesquisas, desenvolvimentos e inovações; Polo Digital de Manaus; recuperação, expansão e modernização dos equipamentos de gestão e fiscalização do trânsito; democratização da internet, assim como a alfabetização digital, a fim de prevenir o assédio via redes sociais e cyberbully; e Museu interativo de Ciência, Tecnologia e Inovação.

*Com informações da assessoria

