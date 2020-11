Romero Reis faz carreata pelas ruas de Manaus neste domingo

Na reta final da campanha, o candidato a prefeito de Manaus realizou uma grande carreata pelas ruas de Manaus neste domingo à tarde (8), com a participação de 300 automóveis em comboio.

O evento que aconteceu uma semana antes da votação para escolha do prefeito, marcada para 15 de novembro, mobilizou militantes, apoiadores, amigos, familiares de Romero.

O ápice da carreata foi a passagem pela avenida Brasil, onde está situada a sede da Prefeitura de Manaus. Romero parou no local e fez um discurso.

"Daqui que vamos comandar esta cidade que tanto necessita de atenção e cuidado. Vamos transformar Manaus em uma das 10 melhores cidades para viver e trabalhar. Nosso povo merece uma gestão séria e que retorne em bons serviços o seu dinheiro de contribuinte", declarou o candidato fazendo uma prece em seguida.

A carreata partiu do posto Petrobras, na avenida governador José Lindoso (av das Torres); passou pela avenida André Araújo, Aleixo; na avenida Mário Ypiranga; Boulevard Álvaro Maia, Nossa Senhora das Graças; avenida Brasil, Compensa; e avenida Cel. Teixeira, encerrando no complexo Turístico da Ponta Negra, ao por do sol.



*Com informações da assessoria