Na reta final, pesquisas apontam David no 2º turno contra Amazonino

David cresceu 2,4%, segundo a pesquisa do Pontual | Foto: Divulgação

A cinco dias das eleições municipais, duas pesquisas lançadas nesta terça-feira (10) apontam que Amazonino Mendes (Podemos) terá mesmo que enfrentar David Almeida (Avante) como adversário no segundo turno. Tanto o estudo do instituto Pontual, quanto o da empresa Perspectiva mantêm Amazonino no teto de 30 pontos percentuais, enquanto David segue em linha de crescimento e como o único que pode vencer Amazonino no segundo turno.

Nos últimos quatro dias, David cresceu 2,4%, segundo a pesquisa do Pontual. No último dia 6 de novembro, o candidato da coligação Avante Manaus já vinha registrando alta na corrida eleitoral, ao marcar 17,3% e, hoje, conforme o último estudo do instituo, David chegou aos 19,7%. Na mesma linha de crescimento, a Perspectiva mostra que David cresceu 0,8% em relação ao levantamento anterior da empresa e agora marca 18,8%.

| Foto: Divulgação

A confirmação do nome de David na disputa do segundo turno ganha força com o distanciamento em relação ao terceiro colocado, o candidato Ricardo Nicolau (PDS).

Mais para baixo, José Ricardo, o candidato do PT, registrou 7,7%, segundo o estudo da Pontual, seguido do Coronel Menezes, com 7,1%. Já no levantamento da Perspectiva, com 13,5%, o petista aparece empatado tecnicamente com Ricardo Nicolau e vem seguido pelos candidatos Capitão Alberto Neto (6,4%) e Coronel Menezes (6,0%).

Segundo Turno

Com três cenários de segundo turno desenhado pelo instituto Pontual. David segue como o único com probabilidades matemáticas de vencer Amazonino. No primeiro cenário, dentro da margem de erro de 3%, David aparece com 39,7%, empatado tecnicamente com o adversário, que registrou 41,9%. Os indecisos e os votos brancos e nulos somaram 18,4%.

No segundo cenário, Amazonino, com 44,2% das intenções de votos, venceria Ricardo Nicolau que registrou 35,6%, uma distancia de 8,6 pontos percentuais, longe da margem de erro. Aqui os indecisos e os votos brancos e nulos somaram 20,2%. Já no terceiro cenário, com 46,2%, Amazonino também venceria o candidato do PT, José Ricardo, que marcou 31,8%, uma diferença bem maior, de 14,4%. Nessa disputa, os indecisos, brancos e nulos somaram 22%.

Registro

A nova pesquisa Pontual foi realizada com eleitores de todos os bairros de Manaus, entre os dias 8 e 10 de novembro. Segundo o instituto, foram entrevistadas 1066 pessoas aptas a votar. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-02949/2020 e tem margem de erro de 3% e intervalo de confiança de 95%.

| Foto: Divulgação

A pesquisa da Perspectiva, realizada entre 6 e 8 de novembro de 2020, foi executada com recursos próprios e registrada no TSE sob o número AM-03642/2020, com 1.000 entrevistas em Manaus. A margem de erro é de 3,1%, para mais ou para menos, com grau de confiabilidade de 95%, o que significa dizer que, se fossem feitas 100 entrevistas com a mesma metodologia, 95 estariam dentro da margem de erro prevista.

*Com informações da assessoria

