David promete 6 mil empregos com equipes da Saúde da Família

Almeida reafirmou seu compromisso de acabar com as filas para acesso à Saúde | Foto: Divulgação

Manaus - Uma das propostas do candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante) é a criação de pelo menos 6,3 mil novos empregos na área da saúde municipal, com o credenciamento inicial de 700 novas equipes da Saúde da Família.

O candidato tem o objetivo de levar assistência médica aos moradores das áreas mais pobres de Manaus.

Além de reestruturar a rede municipal, que atualmente atende apenas 43% da população de Manaus, na área da saúde básica, David também afirmou que vai implantar projetos para acabar com as filas existentes hoje, a fim de se conseguir exames variados, destinados a possibilitar a identificação correta do problema de saúde de cada paciente e recomendar a melhor receita para a solução do seu problema.

Na esteira da reestruturação da assistência médica básica de Manaus, a gestão David e Marcos Rotta vai construir, em pontos estratégicos da cidade, seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) de nível 3, que vão funcionar como mini hospitais.

As unidades terão equipamentos especialistas, para atender a demanda encaminhada pelas outras unidades, que vão ser reformadas e recuperadas para funcionar como porta de entrada para o atendimento da saúde básica.

"A nossa meta é aumentar em pelo menos 12%, por ano, o atendimento com as equipes da Saúde da Família e credenciar o maior número possível dessas equipes para poder atender bem, com cobertura eficiente, quem realmente precisa mas não tem acesso", explicou David.

Hospital Dia

Entre os projetos na área da saúde, David lembrou que também vai construir o Hospital Dia, para realizar as chamadas cirurgias eletivas, aquelas consideradas de baixa complexidade, bem como um Centro Municipal de Imagens e Diagnóstico, que será equipado com tecnologia de ponta, para exames indispensáveis para o diagnóstico do quadro de saúde dos pacientes.

“As seis UBS nível 3 que vamos construir vão ser equipadas para realizar exames de tomografia e de ressonância, além de médicos especialistas, para agilizar a realização de exames e a correta prestação do serviço a quem busca atendimento, mas enfrenta hoje dificuldades para ter acesso ao seu sagrado direito à saúde", disse David.

O candidato destacou, ainda, que as seis UBS nível 3 vão contar com, no mínimo, três equipes multiprofissionais de Saúde da Família - com 27 profissionais, sendo três médicos generalistas e ou especialistas, três enfermeiros generalistas ou especialistas, três auxiliares ou técnicos de enfermagem, além de 18 agentes comunitários de saúde. David afirma, também, que essas unidades vão contar com profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal.

David lembra que a tomografia computadorizada é importante, porque serve para auxiliar no diagnóstico por imagem de doenças e alterações em diversas partes do corpo e destaca que por meio desse exame podem ser identificadas fraturas, tumores, AVC (acidente vascular cerebral), nódulos e outros males.

David disse que, a partir de janeiro de 2021, ele e Marcos Rotta não vão medir esforços para proporcionar melhores condições de vida à população.

"Eu sou uma pessoa de origem humilde e sei o que é sofrer por não ter acesso a um médico, a um dentista, bem como ser obrigado a enfrentar filas e acabar não sendo atendido. Nós queremos mudar esse quadro na rede municipal de saúde, a fim de darmos as soluções aos problemas identificados", concluiu.

*Com informações da assessoria

