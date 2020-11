'Caos na Manaus Moderna tem dia e hora marcados para o fim', diz Amil

Amil afirmou ainda que a área voltará a ser um cartão-postal de destaque da cidade | Foto: Divulgação

Manaus - A revitalização do complexo da Manaus Moderna, que envolve o porto e a feira, está entre as principais propostas do candidato a prefeito de Manaus Marcelo Amil (PCdoB). O candidato afirmou, em visita ao local na manhã desta terça-feira (10), que a região está no CTI da administração pública.

“A área da Manaus Moderna deveria ser atrativa e segura para os turistas e trabalhadores. A precariedade salta aos olhos de quem passa aqui. A vista do porto é linda, mas não tem segurança para quem vai pegar as balsas. O engarrafamento e a quantidade de lixo nessa região são outros problemas enfrentados diariamente por quem sobrevive da movimentação comercial e de passageiros”, falou Amil.

O advogado aproveitou a ida até o Centro para conversar com os feirantes, vendedores ambulantes, carregadores, viajantes e turistas. Todos foram unanimes em reclamar da falta de estrutura do local. José Afonso de Oliveira, de 40 anos, trabalha há 20 anos na Manaus Moderna como vendedor ambulante e disse que, durante esse período, já ouviu muitas promessas.

“A gente ouve muita coisa, já chegaram até a lançar um projeto que ia mudar tudo isso aqui. Só que esqueceram de avisar que era só promessa. A gente bem que acredito, mas a ilusão demorou pouco. Nós precisamos de alguém como o senhor, que é jovem, inteligente e tem vontade de fazer”, ressaltou o trabalhador que conversou sobre o projeto que está sendo construído por Marcelo Amil para a revitalização do lugar.

Segundo Amil, o projeto para a área está sendo feito inspirado nas sugestões que o Instituto de Arquitetos do Brasil deu para o plano de governo "A Esperança ainda mais Viva".

“Nosso projeto visa trazer mais vida para esse espaço. Vamos fazer um píer que vai contar com uma grande praça de alimentação e quiosques com a disponibilização de serviços, devidamente protegidos pela Guarda Municipal. Vamos ainda oferecer espaços para exibições artísticas, levando a Cultura aos manauaras e dando oportunidade de renda para os nossos artísticas em todas as vertentes. O caos na Manaus Moderna tem dia e hora marcados para o fim”, enfatizou Marcelo Amil.

O projeto de revitalização da Manaus Moderna conta ainda com estruturação da iluminação, asfalto, sinalização, remodelação da feira e estacionamentos para organizar o tráfego de veículos na região.

“Nós vamos indicar locais específicos, assim como horários pré-definidos, para a paradas de veículos para abastecimento da Feira da Manaus Moderna e do Mercado Municipal Adolpho Lisboa. Manaus tem que ser vivida pelos seus moradores, tem que ser aproveitada e essa área tem tudo para voltar a ser um cartão-postal visitado e elogiado por quem passa por aqui”, falou o candidato.

Segundo os dados da Prefeitura, a Manaus Moderna recebe aproximadamente 5 mil pessoas por semana, entre embarque e desembarque de passageiros, turistas e os fregueses da feira mais tradicional da capital.

“A construção de um novo píer é fundamental para o embarque e desembarque com segurança das pessoas e mercadorias. Essa área é produtora de renda e a proteção dos feirantes que chegam para trabalhar às 2h da madrugada também é minha prioridade”, disse Amil.

