Ricardo Nicolau propõe construção de Complexo Viário na Zona Leste

Nicolau ressaltou que as mudanças vão contribuir para o aumento da qualidade de vida dos moradores da região | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato a prefeito de Manaus Ricardo Nicolau (PSD), apresentou o projeto de construção do Complexo Viário da Zona Leste da capital, para amenizar os engarrafamentos na área da Bola do Produtor. O candidato afirmou ainda que o objetivo do projeto é reestruturar a Bola do Produtor a partir de um projeto moderno, democrático e humanizado.

“A Bola do Produtor também é um ponto de encontro. Por isso, vamos preparar um belo projeto paisagístico, que deve valorizar ainda mais o espaço de lazer. Vamos reformar o espaço público incluindo áreas verdes, com jardim, praça e equipamentos para práticas esportivas”, explicou Nicolau.

“Todas essas mudanças vão contribuir muito para o aumento da qualidade de vida das pessoas que vivem na zona Leste ou que precisam passar pela Bola do Produtor todos os dias”, completou o candidato.

A mudança proporcionará melhor fluidez do trânsito na região | Foto: Divulgação

Sonho da casa própria

Nicolau falou ainda sobre o projeto para ajudar a realizar o sonho da casa própria aos manauaras que não tem um local para morar. Uma das ações é usar os imóveis municipais e outros abandonados nas áreas urbanas e centrais de Manaus para serem usados como moradia por famílias que hoje vivem em áreas degradadas ou risco. Outra iniciativa será ampliar o acesso dos manauaras ao programa do Governo Federal, o Casa Verde e Amarela, que substitui o Minha Casa, Minha Vida.

Segundo o postulantes, Manaus terá o Plano Municipal de Habitação para contribuir com a redução dos custos de financiamento da casa própria, bem como da compra de materiais para reformas e melhorias nas residências.

“É preciso ir até o Governo Federal ou onde for possível para conseguir ajudar quem vive em Manaus e não tem uma casa digna para morar. A falta de moradia é um problema grave e a nossa prefeitura vai ter a coragem de enfrentar”, garantiu Ricardo Nicolau.

Quanto aos conjuntos residenciais afastados do Centro, a ideia do postulante é levar os serviços da prefeitura para essas localidades, proporcionando toda a infraestrutura social como transporte, escola e Unidades Básicas de Saúde (UBS), a partir de estudo de viabilidade, considerando o adensamento local e respectivas demandas.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Nicolau planeja implantar Polo Digital para estimular economia

Nicolau vai ampliar número de cadastrados no Bolsa Família em Manaus