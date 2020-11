Em Manaus, alunos terão aulas remotas durante as eleições

É recomendado que nas eleições deste ano, os horários pela manhã sejam de uso preferencial aos idosos, em virtude da Covid-19 | Foto: Edmar Barros

Manaus - Para esta eleição, a Secretaria de Educação e Desporto (SEDUC) irá disponibilizar 171 escolas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM). A partir da quinta-feira (12), as unidades de ensino serão disponibilizadas, mas os estudantes continuarão a estudar por meio de aulas remotas.



Para atender a comunidade escolar e não suspender as aulas que foram retomadas em 10 de agosto e 30 de setembro, a Secretaria de Executiva Adjunta da Capital (Secap) montou um planejamento pedagógico para atender de maneira remota os estudantes.

Os alunos poderão continuar sua atividades por meio do ensino a distância | Foto: Eduardo Cavalcante

A expectativa é que as aulas presenciais sejam totalmente restabelecidas no dia 23 de novembro. Os pais devem ficar atentos aos comunicados das escolas.



“Os nossos alunos estarão em aulas remotas, com os conteúdos do ´Aula em Casa´ e com os planos de ação desenvolvidos por cada escola. Todas as 171 escolas serão desinfetadas antes e depois das eleições, para garantir a saúde de todos os servidores e alunos e também das pessoas que vão trabalhar no pleito”, explica a secretária executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça.

Protocolos de Saúde

Para entregar as unidades de ensino ao TRE-AM, nos dias 12 e 13 de novembro, as escolas estaduais passarão por processo de desinfecção. Após a votação, no dia 15, as unidades escolares passarão por novos processos de desinfecção, iniciando no dia 16 e seguindo até o dia 20.

Cerca de 30 escolas serão sanitizadas diariamente, o que vai permitir o retorno gradativo dos alunos e corpo docente às escolas já desinfetadas. A medida foi tomada par garantir a segurança e saúde de todos os envolvidos.

Em caso de segundo turno, os procedimentos de aula remota e desinfecção das escolas serão os mesmos, quando as unidades escolares ficarão à disposição do TRE-AM a partir do dia 26 de novembro e voltam ao normal no dia 7 de dezembro.

